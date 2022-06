Si ferma in semifinale la corsa di Camila Giorgi al WTA 250 di Eastbourne, ultimo torneo sull’erba prima di Wimbledon. Il buon cammino questa settimana dell’azzurra è infatti interrotto da Jelena Ostapenko, vincitrice della sfida odierna con un netto 6-2 6-2.

Una partita a senso unico quella vista oggi a Eastbourne, con la Giorgi davvero troppo ballerina al servizio per poter fare battaglia alla pari contro una giocatrice “simile” come Ostapenko. La lettone infatti ha sempre aggredito la Giorgi in risposta, impedendo così all’azzurra di fare la propria partita, di produrre quel tennis aggressivo che preferisce giocare. Una modalità in cui oggi sarebbe stato fondamentale, appunto, affidarsi al servizio per evitare l’aggressività in risposta; ma con cui la Giorgi ha “litigato” troppo spesso. E così, Ostapenko, ha in sostanza fatto il bello e il cattivo tempo, lasciando Camila spalle al muro in una partita durata qualche minuto in più della classica oretta di gioco.

Sarà dunque Ostapenko a giocarsi la finale contro Petra Kvitova, che ha messo fine all’incredibile striscia consecutiva di 13 partite – 12 vittorie e un bye per ritiro dell’avversaria – della brasiliana Haddad Maia. Un Ostapenko-Kvitova che promette spettacolo con il suo 4-4 nei precedenti; e che si è già registrato quest’anno ai quarti di Dubai, quando la lettone riuscì a battere anche Iga Swiatek (da lì mai più sconfitta nella stagione e a quota 35 partite consecutive vinte). Una bella sfida dunque per un’Ostapenko che proverà a confermare il titolo vinto qui lo scorso anno.

