Semplicemente dominante. Camila Giorgi è un rullo compressore ed in poco più di un’ora di gioco supera in due set la bulgara Viktoriya Tomova e si qualifica per la semifinale del torneo WTA di Eastbourne. Una partita a senso unico, con l’azzurra che si è imposta nettamente con il punteggio di 6-2 6-1. L’erba britannica porta bene alla marchigiana, alla sua seconda semifinale consecutiva ad Eastbourne, la ventesima della carriera nel circuito e soprattutto Camila va a caccia della sua prima finale in WTA 500.

Una versione eccellente di Giorgi, che ha ottenuto l’82% dei punti con la prima di servizio, mettendo a segno anche cinque ace. Solo due le palle break concesse dalla marchigiana, mentre Tomova ha sofferto soprattutto con la seconda, ottenendo appena il 33% dei punti con questo fondamentale.

WTA, Eastbourne Camila Giorgi vola ai quarti! Demolita la Muguruza IERI A 12:25

Giorgi ha avuto un solo passaggio a vuoto ad inizio primo set, perdendo immediatamente il servizio. Sotto per 2-0, l’azzurra ha poi dominato la prima frazione, conquistando i successivi sei game. Camila ha strappato la battuta all’avversaria nel quarto, sesto ed ottavo game, chiudendo la prima frazione sul 6-2.

Non cambia il copione del match anche nel secondo set. Giorgi parte a razzo e scappa sul 3-0, conquistando il break in apertura. Tomova riesce finalmente a vincere un game dopo un parziale di 9-0, ma nel sesto game la marchigiana strappa a zero il servizio alla bulgara e poi chiude il set sul 6-1.

In semifinale Giorgi affronterà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina.

