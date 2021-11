Prova a rimanere in corsa Karolina Pliskova alle WTA Finals di Guadalajara. Almeno per qualche ora. Nel derby ceco contro la connazionale Barbora Krejcikova infatti la Pliskova perde il primo set con un clamoroso 6-0, ma trova poi le forze per piazzare la rimonta e centrale il 0-6 6-4 6-4 finale che la tiene ancora in vita in ottica qualificazione alla semifinale.

La situazione però per Pliskova è complicata. Questo risultato, infatti, regala al tempo stesso l’assoluta certezza ad Anett Kontaveit del passaggio al primo posto del girone. Non una gran notizia, perché il futuro della Plsikova dipende solo dalla Kontaveit. Esclusivamente una vittoria dell’estone, nella notte, su Garbine Muguruza, consentirebbe alla Pliskova il passaggio del turno. Insomma, nonostante la sconfitta all’esordio, la Muguruza è padrona del proprio destino e con una vittoria diventerebbe la seconda spagnola in semifinale dopo Paula Badosa, già certa della qualificazione nell’altro girone e potenzialmente eventuale avversaria di Muguruza in semifinale.

