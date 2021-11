Prosegue la grande stagione di Paula Badosa. Dopo il primo grande trionfo di spessore al torneo di Indian Wells arrivato qualche settimana fa, l’iberica vede le semifinali delle WTA Finals ormai a un passo. Dopo il successo nella prima giornata sulla favorita n°1 di questo torneo, Aryna Sabalenka, Paula Badosa si è ripetuta anche contro la greca Maria Sakkari. Una vittoria in 2 set, 7-6 6-4, quella della Badosa, che ha messo così praticamente in cassaforte il passaggio in semifinale. La spagnola potrebbe infatti già essere qualificata al termine del prossimo match, ovvero quello che andrà in scena nella notte tra sabato e domenica tra Sabalenka e Swiatek. La Badosa è automaticamente qualificata con qualsiasi risultato di questa partita che non sia la vittoria della Swiatek in 2 set. Per la precisione:

se vince Sabalenka, Badosa passa come prima del girone

se vince Swiatek in 3, Badosa passa ma la posizione resta ancora da decidere nell’ultima giornata

Nel mentre da segnalare resta la stagione al top dell’iberica, che si è particolarmente esaltata nelle occasioni che contavano. Paula badosa ha vinto infatti 20 dei 28 match disputati quest'anno contro tenniste più in alto di lei nel ranking. Già qualificata, ma nell’altro gruppo, c’è invece Anett Kontaveit, protagonista di una rincorsa insperata a Guadalajara e di finale di stagione assolutamente straordinario.

