Buone notizie dal tennis italiano femminile. Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per le semifinali del WTA 250 di Guadalajara. La 20enne azzurra, partita in questo torneo dalle qualificazioni, ha infatti centrato una super vittoria contro Lauren Davies. Una vittoria nettissima quella Cocciaretto, che si è imposta addirittura per 6-3 6-0 sulla tennista americana, teoricamente favorita della viglia.

Cocciaretto centra così la prima semifinale a livello WTA della carriera, conquistandosi anche la posizione virtuale di n°112 della classifica WTA: best ranking in carriera. A sfidare la Cocciaretto ci sarà la vincente del match tra la statunitense McNally e l’ex top10 ‘Genie Bouchard.

