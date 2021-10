Si è disputata la prima giornata del torneo WTA 1000 di Indian Wells, l’ultimo di categoria dell’anno per il circuito femminile. In campo la parte bassa del tabellone, ancora senza le teste di serie (che debutteranno tutte dal secondo turno), ma con diverse indicazioni interessanti già ben visibili. Jasmine Paolini, in particolare, è la nota più felice dell’Italia perché, da lucky loser, ferma una giocatrice in recentissimo grande spolvero, la giapponese Mai Hontama, con un pirotecnico (almeno nel punteggio) 6-0 3-6 6-2. Per lei ci sarà la sfida con la numero 14 del seeding, la belga Elise Mertens.

Diverse, ad ogni modo, le sfide interessanti almeno sulla carta: l’americana Madison Keys, ex finalista agli US Open nel 2017, demolisce nel primo set (tre soli punti ceduti) l’estone Kaia Kanepi, poi termina di regolarla per 6-0 7-5 e andrà a sfidare la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Tra i match di giornata anche quello in cui la kazaka Yulia Putintseva elimina la tedesca Andrea Petkovic per 7-6(2) 6-1 e si guadagna un derby con Elena Rybakina. Debutto senza problemi per Petra Martic: la croata elimina Katie Volynets per 6-4 6-4.

Ben poche le partite che vanno al terzo (di più sono quelle lottate, benché terminate in due): oltre al match di Paolini si segnalano un paio di mezze sorprese, le uscite di scena della svedese Rebecca Peterson e della cinese Shuai Zhang, eliminate rispettivamente dalla polacca Magda Linette e dall’ucraina Marta Kostyuk. Nei due casi i punteggi sono rispettivamente di 3-6 6-3 6-2 e di 6-3 1-6 6-2. Fa parecchia fatica anche Sloane Stephens: l’ex vincitrice a Flushing Meadows nel 2017 rimane in campo 2 ore e 53 minuti con la britannica Heather Watson prima di batterla per 6-7(5) 7-5 6-1.

