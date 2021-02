Tennis

Camila Giorgi, infortunio e ritiro contro la Kenin: "È allucinante". Australian Open a rischio

WTA MELBOURNE 1 - Appresione per l'azzurra, ritiratasi contro la Kenin, in vista degli Australian Open: "Sinceramente non lo so. Adesso vediamo cosa dicono i medici. Farò una risonanza tra poco, ovviamente però non è una cosa bella". Una nota positiva è che non sente fastidio quando cammina: "Solo quando sono in azione, quando faccio scatti".

