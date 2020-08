Dal nostro partner OAsport.it

Non le manda a dire il francese Richard Gasquet, in merito all’organizzazione del WTA di Palermo, che da oggi entrerà nel vivo, dando il via ufficiale alla ripresa agonistica del tennis. Il giocatore transalpino è rimasto molto deluso dal fatto che le tenniste dovranno condividere lo stesso albergo con persone non legate necessariamente al torneo, come riporta livetennis.it:

E’ uno scandalo assoluto che le giocatrici siano nello stesso albergo con dei turisti. Non so come la WTA possa accettarlo. L’hotel dovrebbe essere riservato al 100% ai giocatori e alle loro squadre. Se non puoi farlo, tanto vale cancellarlo

WTA, Palermo Martina Trevisan vince il derby con Gatto-Monticone, avanti anche Di Giuseppe DA UN GIORNO

Gasquet ha poi assicurato la sua partecipazione allo US Open (31 agosto-13 settembre):

Non ho paura di andare a New York perché saremo confinati in spazi riservati. Ci sono disoccupati in tutto il mondo, non andrò in giro a piangere per la nostra situazione. Ci sono problematiche ben più serie

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH UTS, Gasquet supera Lopez 3-1: gli highlights 00:02:29

WTA, Palermo WTA Palermo, Tomova positiva al Covid-19 ed esclusa: "Il torneo va avanti" IERI A 13:49