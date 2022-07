Con grinta e determinazione. 3 ore e 7 minuti di partita per Jasmine Paolini (n.61 WTA) per battere la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.54 del mondo) nei quarti di finale del WTA di Palermo. Una sfida dai connotati epici quella sulla terra rossa siciliana, con l’azzurra capace di imporsi in rimonta sullo score di 6-7 (5) 7-5 6-2, rimontando dal 2-5 dal 2° set e annullando due match-point (19 palle break salvate sulle 22 costruite dall’iberica). Un risultato che permette alla toscana di giocarsi la semifinale con la vincente della sfida tra Lucia Bronzetti e la francese Caroline Garcia.

Nel primo set Paolini ha di che rammaricarsi per la palla break non sfruttata nel secondo gioco. Nel game successivo la spagnola è decisamente più concreta, andando avanti di un break e sfiorando il doppio vantaggio nel quinto. Due chance del contro-break, però, capitano anche a Jasmine che con grande carattere riemerge dalle sabbie mobili nel decimo game. Gli alti e bassi sono costanti e l’epilogo al tie-break è inevitabile. Gioca meglio Parrizas-Diaz che va sul 6-1. Paolini, incredibilmente, si produce in una risalita inaspettata, sotto 5-6 e con il servizio. Sfortunatamente, la battuta la tradisce ancora una volta e lo score di 7-5 sorride all’iberica.

Nel secondo set l’avvio sembra prospettare un’uscita di scena per l’italiana: break subìto nel secondo gioco e le due chance del contro-break immediato non sfruttate. Sotto 1-4, l’azzurra deve salvare tre chance del doppio break, ma tiene botta con grande forza d’animo. Si gioca sul filo dei nervi e ogni scambio è accompagnato con pathos. Paolini è bravissima a rimanere aggrappata al match, trovando l’energia per strappare il servizio alla spagnola nel nono gioco e soprattutto annullare due palle match nel gioco successivo. E’ l’episodio che cambia la partita perché lo scampato pericolo dà alla toscana una grande iniezione di fiducia che le permette di conquistare la frazione sul 7-5.

Nel terzo set si gioca con quel che si ha a disposizione e il secondo game è di quelli impegnativi, visto che l’italiana si trova a costretta ad annullare quattro palle break. Entrambe faticano ad avere un rendimento costante al servizio e i break arrivano per entrambe. In questo “scambio di cortesie” è Paolini a prendere il largo, andando sul 5-2 e chiudendo sul 6-2.

Analizzando le statistiche da sottolineare il 74% dei punti ottenuti da Jasmine in risposta alla seconda di servizio dell’avversaria, da associare al dato citato precedentemente delle palle break salvate (19/22).

