Vince soffrendo Camila Giorgi all’esordio nel WTA di Parma. L’azzurra si è imposta in rimonta col punteggio di 6-7 6-4 6-4 sulla statunitense Christina McHale. La marchigiana si assicura il secondo turno dove affronterà la vincente della sfida tra Cori Gauff e Kaia Kanepi.

L’avvio di match è molto equilibrato con entrambe le tenniste estremamente attente al servizio. Il primo sussulto lo regala Giorgi che strappa il servizio all’avversaria (5-3). Quando, però, l’azzurra deve servire per chiudere il set diventa troppo fallosa e consente alla statunitense di rientrare (5-4). McHale nel decimo gioco è brava ad annullare un set point alla tennista italiana, il parziale si decide quindi al tie-break. La numero 95 del mondo nel momento decisivo è più solida e chiude sul 7-5.

L’inizio del secondo set è palpitante con due break e controbreak che fissano il parziale sul 2-2. Giorgi non si fa condizionare dall’andamento altalenante del match e strappa il servizio all’avversaria anche nel quinto game (3-2). E’ proprio questo il gioco che risulterà decisivo per il 6-4 finale.

I primi game del terzo set sono abbastanza rapidi fino a quando, nel quinto gioco, l’azzurra non riesce a piazzare il break (3-2). Il finale sembra scontato ma McHale reagisce e riesce a riportarsi in parità (4-4). L’azzurra dimostra grande solidità, soprattutto a livello mentale, e al terzo tentativo si porta nuovamente avanti (5-4). Nell’ultimo turno di servizio il braccio di Giorgi non trema e l’italiana chiude 6-4.

Le statistiche dimostrano il grande equilibrio del match con l’azzurra che ha vinto il 63% di punti con la prima contro il 61% dell’avversaria. Giorgi meglio anche con la seconda con la quale ha portato a casa il 53% di punti a differenza del 49% della statunitense.

