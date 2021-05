Si sono appena conclusi i match odierni del WTA di Parma 2021. Giornata complicatissima in casa Italia vista l'eliminazione sia di Camila Giorgi che di Martina Di Giuseppe. Ad onor del vero entrambe partivano nettamente sfavorite e avrebbero avuto bisogno di una partita perfetta per superare rispettivamente Cori Gauff e Qiang Wang ma così non è stato. La marchigiana si è arresa in poco più di un’ora alla statunitense che si è imposta col punteggio di 6-2 6-3. Per quanto concerne, invece, la 30enne nativa di Roma ha alzato bandiera bianca, non senza lottare, contro la cinese che ha trionfato con un doppio 6-4.