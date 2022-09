Prosegue il Parma Ladies Open 2022 di tennis: sulla terra battuta italiana il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 vede il successo di Elisabetta Cocciaretto, che elimina la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 7-5 6-1 in un’ora e mezza ed agli ottavi attende la vincente di Paolini-Niemeier.

Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura, poi si registrano sei break consecutivi che portano Cocciaretto sul 4-3. La spagnola firma l’aggancio e poi con un nuovo strappo va sul 5-4 e serve per il set, ma l’italiana trova il contrbreak e sale sul 6-5, poi nel dodicesimo gioco, al terzo set point, chiude sul 7-5 dopo 58 minuti. Nel secondo parziale l’iberica trova il break ai vantaggi nel primo gioco, ma per lei è il canto del cigno: Cocciaretto da quel momento, senza soffrire più al servizio, infila sei giochi con un parziale di 24 punti a 7 ed al terzo match point vince per 6-1 dopo 32 minuti. Le statistiche sottolineano il dominio di Cocciaretto visto in campo, con l’azzurra che vince 69 punti contro i 47 dell’avversaria, strappando il servizio all’iberica per ben otto volte, con un totale di 8/14 nel dato delle palle break, mentre l’italiana concede sette break point in favore della spagnola, che ne sfrutta cinque.

Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti. La riminese viene eliminata al primo turno dalla belga Maryna Zanevska, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 e capace di confermarsi bestia nera dell’azzurra, che aveva già battuto in maniera ancor più netta a Bucarest questo mese. Per lei ci sarà ora l’ungherese Dalma Galfi, con vista su Maria Sakkari, dato che la greca, prima testa di serie, occupa quello spot di quarti di finale. Ciò che Bronzetti soffre di Zanevska è la capacità di giocare con profondità e precisione: è su quest’onda che nascono i primi due break, quelli che portano il punteggio sul 3-0. In realtà, nel complesso un solo turno di servizio viene tenuto nei primi sei giochi, dalla belga nel secondo game. Dopo un paio di giochi in cui si stabilisce una specie di tregua, di nuovo l’italiana perde la battuta a zero e con essa il parziale.

Bronzetti prova a cambiare qualcosa nel secondo parziale e sembra inizialmente riuscirci, salendo sull’1-2 grazie a un bel game in risposta. Da questo momento, però, la belga vola: dall’1-2 non si ferma più e porta a casa tutto ciò che arriva successivamente, oltre naturalmente al match nella mattina ducale. Nell’ora e 23 minuti di gioco il dato che più salta all’occhio è quello legato alla seconda di servizio, con Bronzetti che vince appena il 22.2% dei punti (4/18) con essa. La prossima fermata della riminese dopo Parma, a livello superiore ai 250, sarà il 500 di Cluj-Napoca, in Romania, al via l’8 ottobre.

