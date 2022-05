Martina Trevisan batte e Lucia Bronzetti risponde. Si è tinta d’azzurro la giornata del WTA di Rabat. Sulla terra rossa marocchina, dopo il successo della toscana nei quarti di finale, è arrivato il sigillo della romagnola (n.83 del mondo) contro la quotata spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.48 del ranking) per 6-1 3-6 7-6 (5). Un match durato 2 ore e 44 minuti di gioco in cui le qualità caratteriali dell’italiana si sono viste tutte e sarà dunque derby nel penultimo atto in una sfida tutta da vivere. . Si è tinta d’azzurro la giornata del. Sulla terra rossa marocchina, dopo il successo della toscana nei quarti di finale, è arrivato(n.83 del mondo) contro la quotata spagnola(n.48 del ranking) per 6-1 3-6 7-6 (5). Un match durato 2 ore e 44 minuti di gioco in cui le qualità caratteriali dell’italiana si sono viste tutte e

PRIMO SET – La tennista del Bel Paese parte fortissimo, trovando soluzioni profonde ed efficaci. Bronzetti domina letteralmente il parziale con due break all’attivo, nel quarto e nel sesto game, strappando a zero in quest’ultimo caso il servizio alla spagnola. Il 6-1 pone fine alla frazione senza storia, interpretata alla grande dall’italiana.

SECONDO SET – La partita si equilibra: l’azzurra inizia a sbagliare qualche palla di troppo e nello stesso tempo sale il livello di Parrizas-Diaz. Ne consegue un parziale in cui i break e i contro-break caratterizzano quattro game, dal secondo al quinto. Alla fine della fiera l’iberica è più concreta e capitalizza al meglio le sue chance, ottenendo il terzo break della frazione in proprio favore e conservando il vantaggio fino alla fine (6-3).

TERZO SET – Un terzo parziale a rappresentare la più classica altalena di emozioni. Il festival del break va in scena ed è la romagnola a trovarsi in vantaggio in due circostanze, prima 4-2 e soprattutto 5-3 con la possibilità di servire per chiudere il match. Manca però pragmatismo nel tennis di Bronzetti e si decide tutto al tie-break. L’italiana, però, è brava a mettere in campo profondità nei suoi colpi e in risposta trova la maniera di far male all’iberica, imponendosi 7-5.

STATISTICHE – Dal punto di vista statistico, l’azzurra ha totalizzato 2 ace, il 61% dei punti con la prima in battuta e il 53% con la seconda, avendo un ottimo rendimento in risposta: 47% dei punti vinti rispetto alla prima e il 50% rispetto alla seconda della rivale.

