WTA, Rabat

Martina Trevisan si è aggiudicata il primo titolo in carriera nel circuito maggiore Il torneo WTA 250 di Rabat , in Marocco, ha appena visto concludersi la finale del main draw di singolare:nel circuito maggiore liquidando in un’ora e mezza di gioco la statunitense Claire Liu, battuta con il punteggio eloquente di 6-2 6-1.

Nel primo set fioccano i break point: soltanto la statunitense, nel terzo gioco, pur finito ai vantaggi, non ne concede all’avversaria. Trevisan però è cinica, e vince i punti più importanti, e così dall’1-2 centra una serie di cinque giochi che fa da preludio alla fine del primo parziale sul 6-2 dopo 55 minuti.

La seconda partita vede Trevisan dominare la contesa, nonostante l’azzurra non sfrutti una palla break in apertura: la statunitense tiene il primo turno in battuta, poi crolla. Trevisan infila sei giochi centrando due strappi a zero e così completa il capolavoro odierno chiudendo sul 6-1 in 35 minuti.

Le statistiche sottolineano il netto dominio di Trevisan, che vince 73 punti contro i 48 dell’avversaria, strappando il servizio alla nordamericana per sei volte con un totale di 6/11 nel dato delle palle break, mentre Trevisan perde il servizio soltanto in apertura del match, con Liu che termina con 1/10 alla medesima voce.

Per Trevisan arrivano così il best ranking (era stata al massimo numero 66) e l’ingresso tra le prime 60 al mondo: a partire da lunedì 22 maggio sarà 59ma o 60ma nella classifica WTA in base al risultato odierno della slovena Kaja Juvan nella finale di Strasburgo.

