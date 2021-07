Tiro

Tokyo 2020, tiro: Jessica Rossi: "Sto scalpitando, che onore essere qui da portabandiera"

TOKYO 2020 - Jessica Rossi racconta le sue emozioni alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. "Sto scalpitando, è da quando ho saputo di essere portabandiera dell'Italia che non vedo l'ora che inizino i Giochi. Per me è un onore immenso rappresentare la delegazione azzurra più numerosa di sempre".

00:02:05, 36 minuti fa