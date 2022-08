. ed Elisa Pizzini hanno centrato l’accesso alla finale, rispettivamente con il primo ed il quinto punteggio in assoluto. Una situazione molto positiva in vista del pomeriggio, dove soprattutto Pellacani andrà a caccia della medaglia. Missione compiuta con il massimo risultato per le due azzurre impegnate nella qualificazione dei tre metri femminili agli Europei di Roma Chiara Pellacani edhanno centrato, rispettivamente con ilUna situazione molto positiva in vista del pomeriggio, dove soprattutto

Un successo in qualifica per Pellacani arrivato comunque per soli dieci centesimi di punto. Infatti la romana si è imposta con il punteggio complessivo di 294.50 appena davanti alla svizzera Michelle Heimberg (294.40). L’azzurra ha sorpassato l’elvetica proprio nell’ultimo tuffo, ottenendo 61.50 punti con il doppio e mezzo ritornato carpiato, mentre Heimberg ha sporcato il doppio e mezzo rovesciato raggruppato (54.00).

Terzo posto per Emilia Nilsson Garip (281.90), che sarà anche l’unica svedese in finale, visto che la connazionale Emma Gullstrand ha commesso una serie infinita di errori, chiudendo solamente diciottesima. Quarta, invece, la britannica Yasmin Harper(273.25), che ha preceduto Elisa Pizzini (262.80), autrice di una gara lineare e pulita, che le ha permesso di centrare la prima finale europea della carriera.

Brutta qualifica per le tedesche. Tina Punzel, campionessa in carica e probabilmente principale favorita, ha chiuso in settima posizione (260.10), mentre la connazionale Lena Hentschel ha concluso solamente undicesima (249.35), dietro alla britannica Grace Reid e all’ucraina Viktoriya Kesar, che possono essere delle outsider.

