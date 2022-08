bronzo. Ci sia concesso il gioco di parole per descrivere la prestazione di Alessandro De Rose in una giornata straordinaria per i tuffi italiani a Roma, sede degli Europei 2022 dedicata agli sport acquatici. Se dal trampolino tre metriLorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci , il trentenne calabrese non ha voluto essere da meno, conquistando un bronzo significativo dalle grandi altezze. Era la prima volta che questa disciplina faceva parte della rassegna continentale e De Rose era reduce dal bronzo mondiale a Budapest 2017. Una vita la sua, lanciando il guanto di sfida, e nutrendosi dell’adrenalina di una specialità così particolare. Nella recente tappa delle Red Bull Cliff Diving World Series a Oslo (Norvegia), l’azzurro si era classificato secondo e quindi la fiducia c’era. Coraggio e una sfrontatezza, da faccia di. Ci sia concesso il gioco di parole per descrivere la prestazione diin una giornata straordinaria per iitaliani a, sede deglidedicata agli sport acquatici. Se dal si sono portati a casa un oro e un bronzo , il trentenne calabrese non ha voluto essere da meno, conquistando unsignificativo. Era la prima volta che questa disciplina faceva parte della rassegna continentale eera reduce dal bronzo mondiale a Budapest 2017. Una vita la sua, lanciando il guanto di sfida, e nutrendosi dell’adrenalina di una specialità così particolare. Nella recente tappa delle Red Bull Cliff Diving World Series a Oslo (Norvegia), l’azzurro si era classificato secondo e quindi la fiducia c’era.

In questi Europei la competizione era molto vicina ad un Mondiale, per la presenza di atleti straordinari. De Rose si è andato a prendere quindi la terza posizione con un punteggio totale di 416.45, preceduto dalla coppia rumena formata da Constantin Popovici (455.70) e da Catalin-Petru Pedra (436.20). Grossa delusione per uno dei favoriti, ovvero il francese Gary Hunt (401.55), che con il suo ultimo tuffo da 91.00 ha perso il podio, in favore dell’italiano, abilissimo a totalizzare 124.55. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, da sottolineare l’ottimo nono posto di Andrea Barnaba (350.30) e il 14° di Davide Baraldi (262.95), facenti parte di un progetto che la FIN ha deciso di promuovere e con basi solide.

