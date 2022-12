Luna Rossa si è rinforzata in maniera importante grazie all’arrivo di Hamish Willcox. Il sodalizio italiano, che si sta preparando per disputare la America’s Cup 2024, abbraccia quello che è considerato in maniera universale uno dei grandi guru della vela. Stiamo parlando di un super coach, un allenatore di punta del circuito mondiale e che ha trascinato Peter Burling e Blair Tuke (sì, proprio la coppia d’oro di Team New Zealand, capaci di alzare al cielo la Vecchia Brocca in due occasioni) alla conquista dell’oro olimpico nei 49er ai Giochi di Rio 2016 e di ben sei titoli mondiali.

Il neozelandese si è unito alla sua nuova squadra a Cagliari, dove Luna Rossa sta proseguendo negli allenamenti con il prototipo. Va ricordato che questo genio della vela, apprezzatissimo anche per le sue competenze in ambito meteorologico, era già stato con Luna Rossa in passato. Tra l’altro sul LEQ12 si è riformata la coppia di timonieri ammirata nell’ultima edizione della Coppa America: Francesco Bruni è infatti rientrato dall’Argentina (dopo il sesto posto ai Mondiali di Moth) e ha sostituito Ruggero Tita (Campione Olimpico e del Mondo con i Nacra 17) per affiancare James Spithill.

L’equipaggio, in occasione dell’ultima uscita, era completato dai trimmers Ruggero Tita e Umbero Molineris e dai flight control Vittorio Bissaro e Andrea Tesei. Ricordiamo che i dati che vengono raccolti con il prototipo serviranno a realizzare l’AC75 con cui Luna Rossa parteciperà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma tra meno di due anni a Barcellona (Spagna).

