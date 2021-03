Luna Rossa non è riuscita a replicare il successo ottenuto nella gara-3 del match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano è stato infatti 2-2 nel rovente testa a testa che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio tricolore non è stato perfetto con vento leggero, la brezza soffiava a 9-10 nodi ed erano le condizioni ideali per Team Prada Pirelli, che però ha pagato dazio contro l’espertissimo Defender. non è riuscita a replicare il successo ottenuto nella gara-3 del match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano è stato infatti sconfitto da Team New Zealand nella quarta regata di questo serratissimo confronto e ora la serie è in perfetta parità:che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio tricolore non è stato perfetto con vento leggero, la brezza soffiava a 9-10 nodi ed erano le condizioni ideali per Team Prada Pirelli, che però ha pagato dazio contro l’espertissimo Defender.

Luna Rossa ha commesso qualche errore di troppo nella baia di Auckland. In primo luogo non è stata impeccabile in partenza e i Kiwi sono riusciti a guadagnare un piccolo margine, comunque cruciale per lo sviluppo della regata. A condizionare definitivamente l’esito della prova è stato un episodio accaduto poco prima del gate-2, ovvero poco prima della conclusione del primo tratto di poppa, quando le due barche erano relativamente vicine (eravamo nell’ordine dei 9-10 secondi).

James Spithill e Francesco Bruni hanno commesso un grosso errore in strambata, ma la manovra è stata fortemente condizionata da quello che sembrerebbe essere un problema ai foil. Le due "ali" che permettono alla barca di volare sull'acqua hanno dovuto fare i conti con una criticità, ben visibile dalle immagini al rallentatore, e questo ha definitivamente frenato la rincorsa dei ragazzi dello skipper Max Sirena. Di seguito il VIDEO del problema ai foil di Luna Rossa e l'errore in strambata. Si tornerà in mare sabato 13 marzo (a partire dalle ore 04.00 italiane) per gara-5 e gara-6

