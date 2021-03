Gara-9: regata spettacolare, ma vince ancora New Zealand

Campo di regata C, vento da sud-ovest, proveniente da terra e dunque più ballerino. Non a caso costa qualche minuto di attesa in più in partenza, con la direzione del vento non pienamente stabilizzata e dunque la regata posticipata di 45 minuti. Un campo di regata particolare, mai utilizzato in America’s Cup (fin qui solo campo di regata A ed E), ma che Luna Rossa aveva già testato in Prada Cup. Ne viene fuori fin da subito una regata combattutissima, bellissima, la migliore in termine di spettacolo offerto in questa Coppa America. Con un vento che parte a 14 nodi e va via-via calando fino a 10 nodi. Una serie di mosse in marcatura e risposta, con Luna Rossa che riesce a stare davanti per 4 lati della regata (0:01; 0:08; 0:09; 0:03 i distacchi nei primi 4 cancelli), piazzando anche manovre tatticamente eccellenti, come il passaggio alla fine della prima poppa, con un Gate2 dove i neozelandesi sono quasi spinti fuori dal boundary. Tutte mosse eccellenti, che non riescono però mai a liberare l’equipaggio italiano dalla strenua resistenza dei neozelandesi. Anche oggi infatti il succo resta nella sensazione di una barca, quella dei kiwi, che trovi velocità e accelerazioni più facilmente rispetto allo scafo italiano. Basta infatti un piccolo salto di vento per far consumare l’ennesimo boccone amaro a Luna Rossa. Alla fine dell’ultima bolina New Zealand prende la destra e in un amen riesce a fare ciò che Luna Rossa non era mai stata in grado di trovare: un allungo deciso. Al Gate5 infatti si consumano 18 secondi si svantaggio per Spithill e Bruni: un gap che Luna Rossa non riesce più a ricucire nell’ultima poppa. New Zealand chiude così con 30 secondi di vantaggio e vola sul 6-3. Un parziale che significa 4 match point a favore dei padroni di casa. A Luna Rossa ora serve un miracolo.

Spithill è sicuro: "Luna Rossa ce la può fare"

