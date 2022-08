Il velista ligure era il randista dello scafo italiano, completeva il cosiddetto triangolo con i due timonieri Checco Bruni e James Spithill, offriva la propria visione tattica ed è stato determinante per i risultati del sodalizio tricolore. La formazione guidata dallo skipper Max Sirena vinse la Prada Cup dopo aver travolto American Magic e Ineos Uk, poi tenne testa a Team New Zealand nel match race che metteva in palio la Vecchia Brocca. I Kiwi tremarono sul 3-3, salvo poi pigiare sull’acceleratore e difendere il titolo. Pietro Sibello ha regalato grandi emozioni a bordo di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup , completeva il cosiddetto triangolo con i due timonieri Checco Bruni e James Spithill, offriva la propria visione tattica ed è stato determinante per i risultati del sodalizio tricolore. La formazione guidata dallo skipper Max Sirenadopo aver travolto American Magic e Ineos Uk, poi tenne testa a Team New Zealand nel match race che metteva in palio la Vecchia Brocca. I Kiwi tremarono sul 3-3, salvo poi pigiare sull’acceleratore e difendere il titolo.

Pietro Sibello non sarà più con Luna Rossa nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il 43enne, quarto alle Olimpiadi di Pechino 2008 nel 49er, ha infatti deciso di sposare la causa di Alinghi, sailing advisor: sarà cruciale a terra, per guidare i velisti e fornire indicazioni, tattiche, strategie insieme all’altro fuoriclasse Dean Barker. nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il 43enne, quarto alle Olimpiadi di Pechino 2008 nel 49er, la corazzata svizzera che si rimette in gioco dopo i trionfi del 2003 e del 2007. Che ruolo ricoprirà nel team diretto da Ernesto Bertarelli e supportato da Red Bull? Pietro Sibello non sarà a bordo in quanto non è in possesso del passaporto elvetico, ma sarà il: sarà cruciale a terra, per guidare i velisti e fornire indicazioni, tattiche, strategie insieme all’altro fuoriclasse Dean Barker.

La nuova avventura con Aligni: "Gruppo talentuoso"

Ieri è stato varato BoatZero, lo scafo di Alinghi, che già nei prossimi giorni scenderà in acqua a Barcellona per i primi allenamenti in vista del 2024. Pietro Sibello ha parlato nelle sue nuove vesti: “Gestire un AC75 è una parte fondamentale di un progetto di America’s Cup. Devi avere rispetto di ogni dettaglio nonostante l’eccitazione del momento. Significa molto per me far parte di questo team e essere in grado di trasmettere le nostre conoscenze, insieme a quelle di Dean Barker. Abbiamo esperienze complementari dato che proveniamo da team diversi e questo ci permetterà di prendere il meglio l’uno dall’altro per passare il tutto ai giovani e talentuosi velisti di Alinghi Red Bull Racing”.

