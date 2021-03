Tre violentissimi terremoti hanno colpito la Nuova Zelanda nella giornata di venerdì (locale, ieri alle nostre latitudini visto che siamo indietro di dodici ore). Il primo, di magnitudo 7.1, è avvenuto alle ore 2.27 di notte (locali) a 105 km a est di Te Araroa. Il secondo, di magnitudo 7.4, ha avuto luogo alle ore 06.41 alle Isole Kermadec, situate 800 km a nord della Nuova Zelanda. Il terzo, alle ore 08.50, ha avuto addirittura una magnitudo di 8.1 nella medesima località oceanica.

Nel complesso si è trattato di 13 ore di intensa attività sismica, che ha tenuto l’intero Paese in allarme e con la paura del rischio tsunami, fortunatamente non avvenuto in maniera violenta (si parla di onde di massimo un metro che hanno raggiunto la costa). Al momento, quando ormai è iniziata una sera di fine estate (è come se fosse il nostro 5 settembre), il pericolo tsunami è scongiurato e la Protezione Civile ha dato il via libera per il ritorno nelle abitazioni (alcune zone erano state evacuate).

Luna Rossa e Team New Zealand hanno avuto difficoltà ad allenarsi nella giornata odierna a causa dell'allerta tsunami che ha interessato l'intera Nuova Zelanda. La situazione si è poi tranquillizzata e il pericolo è stato scongiurato verso mezzogiorno locale (la mezzanotte italiana), anche se i traghetti sono stati sospesi fino all'inizio del pomeriggio (ricordiamo che sono avanti di dodici ore rispetto a noi). Il clima è stato poco sereno durante quelle tredici ore di intensa attività sismica (tutta in mare) e non ha sicuramente dato serenità ai due equipaggi, i quali hanno avuto delle difficoltà oggettive per potersi allenare in mare. Nel frattempo, però, è giunta la comunicazione ufficiale che il match race per la America's Cup inizierà mercoledì 10 marzo (ore 04.00 italiane)

