,per la seconda volta un’imbarcazione italiana riesce a conquistare un punto nella competizione. Il primo successo è datato 1992 a opera del mitico Moro di Venezia, guidato da Paul Cayard, nella sfida contro America3. L’avventura di Luna Rossa in questa America’s Cup è già entrata a suo modo nella storia. Con la vittoria di gara 2 contro Team New Zealand . Il primo successo è datato 1992 a opera del miticoguidato danella sfida contro

L’equipaggio italiano, dopo aver per perso la prima regata a causa di un errore in partenza, ha trionfato in quella successiva con un margine di soli 3”. Un match entusiasmante che, prima di oggi, rappresentava l’unico acuto azzurro in America’s Cup. Purtroppo quella intensa sfida si concluse con il successo netto degli statunitensi per 4-1. Luna Rossa ha avuto la possibilità, trionfando in Louis Vuitton Cup, anche nel 2000 di prendere parte alla massima competizione velica del mondo contro Black Magic. In quella circostanza l’equipaggio guidato da Francesco De Angelis fu stato costretto a subire un pesante 5-0 per mano dell’imbarcazione neozelandese.

America's Cup New Zealand, velocità massima: 94,6 km/h. Luna Rossa poco sotto UN' ORA FA

Dopo solo due regate di questa America’s Cup 2021 Luna Rossa è riuscita ad entrare già nella storia. Gara 2 ha messo in luce le grandi capacità dell’imbarcazione italiana, in testa sin dalla partenza l’equipaggio di Prada Pirelli ha gestito come meglio non si potrebbe la situazione. Unico piccolo passaggio a vuoto in avvio dell’ultima bolina ma nonostante l’incertezza i Kiwi non sono mai riusciti a mettere il naso avanti. La sfida che si prospetta all’orizzonte, lapalissiano dirlo, sarà quanto mai ostica ma Francesco Bruni, James Spithill e l’intero team hanno già dimostrato di possedere quelle qualità di gruppo e tecniche per mettere in crisi Team New Zealand con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo la conquista della Vecchia Brocca.

Da "Siamo Italiani" a "Po-po-po": Luna Rossa tricolore

America's Cup Luna Rossa: "Bravi a rialzarci". New Zealand: "Siamo arrugginiti" UN' ORA FA