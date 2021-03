Nelle ultime settimane si è vociferato tantissimo riguardo alla presunta velocità di punta di Team New Zealand. Secondo alcune indiscrezioni, il Defender della America’s Cup avrebbe toccato i 60 nodi in allenamento (per alcuni si sarebbe spinta fino a 62). Rumors che hanno fatto molto discutere in vista dell’attesissimo match race contro Luna Rossa in cui verrà messa in palio la Vecchia Brocca (non si incomincerà prima di mercoledì 10 marzo, il calendario ufficiale deve essere ancora comunicato).