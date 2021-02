Luna Rossa ha chiuso un weekend da sogno nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’equipaggio italiano h a vinto tutte le quattro regate disputate contro Ineos Uk e conduce chiaramente la Finale di Prada Cup : 4-0 per il sodalizio tricolore, a cui ora servono altri tre successi per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi il diritto di disputare il match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup . I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno confezionato uno show di rara bellezza e sono stati i padroni assoluti nel Golfo di Hauraki, annichilendo un tramortito Ben Ainslie.

Luna Rossa è stata spettacolare nella scelta delle virate in gara-3, surclassando gli avversari in un rovente testa a testa deciso per una manciata di secondi. In gara-4 è poi stata magistrale fin da subito e ha allungato metro dopo metro nei confronti dei britannici, involandosi verso il traguardo con assoluta tranquillità e piazzando un ulteriore sigillo in coda a un fine settimana da incorniciare. Il risultato in acqua è quello che conta ed è stato ottenuto grazie ad abilità tattiche e tecniche, capacità di leggere il vento e il campo di regata, maestria in partenza e doti psicologiche. Da registrare, però, anche il picco di velocità massima. Nel corso di gara-3, infatti, Luna Rossa ha toccato 49,12 nodi: si tratta di un picco davvero notevole per Team Prada Pirelli, equivalente a ben 90,97 km/h! In condizioni di vento di alta intensità l’equipaggio italiano si è davvero superato e ha surclassato Ineos anche sotto questo punto di vista.