Non arrivano altre gioie dalla vela italiana. La medaglia d’oro, nella categoria maschile 470, l'hanno vinta gli australiani Mathew Belcher e Will Ryan, poi argento alla Svezia e bronzo alla Spagna, grazie a un'ottima ultima regata. Non erano in corsa per una medaglia gli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, dopo le regate precedenti in cui avevano accumulato troppo svantaggio. E alla fine è arrivato un settimo posto nella prova conclusiva (la medal race) che significa sesto posto finale. Un buon risultato in ottica futura per la nostra coppia (25 e 26 anni), che puó guardare con fiducia a Parigi 2024.

