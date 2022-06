E' Brandon Hartley il poleman dell'edizione numero 90 della 24 ore di Le Mans, terzo atto del mondiale WEC 2022. Il pilota neozelandese porta la Toyota #8 davanti a tutti e sababo 11 giugno alle ore 15 partirà davanti a tutti. Toyota monopolizza la prima fila con Kobayashi secondo, al termine di una Hyperpole tutt'altro che semplice.

L'Alpine ci prova, ma alla fine Toyota è in pole

La Toyota n°8 Credit Foto Getty Images

30 minuti tiratissimi di questa qualifica che ha decretato le prime posizioni della griglia per la gara di durata per eccellenza, che vale anche per il terzo atto del mondiale Endurance 2022. Toyota doveva dominare questo giovedì sera nella categoria delle Hypercar, invece le auto giapponesi devono sudarsela contro una stupenda Alpine guidata dalla straordinario Nicolas Lapierre, che sul giro secco rimane uno dei migliori al mondo.

Kobayashi va subito in testa, ma i francesi vanno forte e Lapierre si mette anche davanti al giapponese, mentre Hartley fatica nelle prime tornate. Nel finale però la pista si velocizza e Kamui riesce a riconquistare la pole position, davanti all'Alpine. Nell'ultimo tentativo decisivo però Hartley piazza la zampata, regalando il monopolio della prima fila a Toyota, con Lapierre terzo a 4 decimi. Per le Glickenhaus purtroppo non c'è gara: Briscoe e Pla sono a oltre un secondo dai primi tre.

Da Costa e Nato volano, ma in testa c'è Frijns

Sono due i protagonisti della qualifica nella categoria LMP2: Da Costa e Nato. I due sono praticamente in testa per tutta la mezz'ora, con Nato davanti al brasiliano. Nel finale però Robin Frijns segna un crono stellare con oltre un secondo e tre di vantaggio su Nato. Doppietta quindi WRT, mentre Da Costa alla fine è solo quarto dietro ad Albuquerque.

Doppietta Corvette nelle GTE Pro

E' fiera di doppiette. Nella categoria GTE Pro Nick Tandy è il più forte con la Corvette, davanti al compagno di squadra Antonio Garcia. Makowiecki è terzo con la Porsche a due decimi dalla prima fila. Quinto Antonio Fuoco, unico italiano impegnato in queste qualifiche.

Ferrari davanti a tutti nelle GTE Am

Chiudiamo con la categoria amatori con Vincent Abril bravo a segnare il miglior crono con la Ferrari 488 del team AF Corse. Secondo Jensen, sempre sulla Ferrari ma del team Kessel.

Dove guardare la 24 ore di Le Mans in diretta tv e live streaming

