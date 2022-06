Premium 24h Le Mans 15:00-23:00 Live

Ore 16.45 - Pit stop per la Toyota #7

Erano da alcuni minuti in piena lotta le due Toyota e la numero 7 fa la prima mossa. Pit stop anticipato per la vettura guidata da Conway.

Ore 16.40 - Penalità di 1 minuto per il team WRT

Fermo ai box per scontare una penalità di un minuto Rast del team WRT. Il tedesco è responsabile per il botto iniziale che ha tagliato fuori dai giochi United Autosports.

Ore 16.35 - Errore di Buemi, vicine le due Toyota

Un largo di Buemi ha favorito il recupero della Toyota #7. Appena 6 decimi separano le hypercar in testa a questa Le Mans.

Ore 16.30 - LM P2 al rifornimento

Dopo mezz'ora di gara rientrano in blocco le vetture LM P2. Una sola auto è restata in pista, vedremo se la Prema riuscirà a mantenere il primo posto.

Ore 16.25 - GTE AM, sei Porsche davanti

Si contano 6 Porsche 911 RSR al comando della GTE AM. Harry Tincknell è il leader con la vettura del team Dempsey-Proton. Secondo posto per Matteo Cairoli in piena bagarre per il primato.

Ore 16.20 - GTE PRO, Corbette in controllo

Situazione chiara in GTE PRO: 2 Corvette davanti alle 2 Porsche, poi le 2 Ferrari di AF Corse. Nick Tandy in testa alla corsa con la #64.

Ore 16.15 - LM P2, Kubica leader

La vettura della scuderia Prema ha sfruttato il caos iniziale e si trova al momento in vetta. Robert Kubica tiene dietro la WRT di René Rast e la JOTA di Felix da Costa.

Ore 16.10 - Hypercar, volano le Toyota

Meno sorprese tra le Hypercar in testa alla corsa. Volano le Toyota con Buemi davanti a Conway. Paga già 7 secondi la prima delle Glickenhaus, brutta partenza dell'Alpine scivolata al quinto posto.

Ore 16.05 - Slow zone immediata

Come abbiamo detto partenza folle in classe LM P2. Subito out la RealTeam by WRT entrata in contatto con la United Autosports, tra le favorite per la vittoria. Primo posto per Prema, team italiano con Robert Kubica alla guida.

Ore 16.00 - Si parte!

Partenza selvaggia di questa Le Mans 2022! Bene le Toyota che hanno difeso le prime due posizioni alla prima curva, seguono le due Glickenhaus che hanno chiuso il possibile ritorno della Alpine. Colpo di scena tra le LM P2 con il fuori pista della RealTeam, seconda allo start.

Ore 15.55 - Giro di formazione

Auto che stanno completando il giro di formazione alle spalle della safety car. Ricordiamo che il circuito misura 13,6 km.

Ore 15.50 - Si accendono i motori

10 minuti allo start e si accendono i motori delle vetture. Si parte per il giro di formazione.

Ore 15.45 - Il debutto di Ogier alla Le Mans

C'è attesa per il debutto sul Circuito de la Sarthe dell'otto volte campione del mondo rally Sebastien Ogier. Il francese ha lasciato il WRC in questa stagione per affrontare questa nuova avventura con il team Richard Mille Racing, classe LM P2.

Ore 15.40 - Michael Fassbender tra i piloti in gara

Non mancano i vip al via della 24 ore di Le Mans. In classe GTE AM tra i piloti ci sarà l'attore Micheal Fassbender, nella stessa categoria prenderà il volante anche una leggenda come Giancarlo Fisichella.

Ore 15.35 - Inno Nazionale francese

Team disposti sulla griglia di partenza per ascoltare l'inno francese. Posizionato sulla linea di arrivo il trofeo dei vincitori.

Ore 15.30 - L'esclusione di Cimadomo

Ha fatto scalpore l'esclusione del pilota francese Cimadomo imposta dalla Direzione Gara. Protagonista di 3 incidenti nelle prove libere, il driver è stato valutato come pericoloso e quindi escluso. Al suo posto il campione Formula E Nick De Vries.

Ore 15.15 - La Griglia di partenza

La HyperPole disputata giovedì ha decretato la griglia di partenza. Due Toyota in prima fila con la #8 di Buemi, Hartley e Mirakawa in pole position. Qui il recap completo della qualifica: Hartley e Kobayashi regalano la prima fila a Toyota

Ore 15:00 - Un'ora allo Start!

Un saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta della 24 ore di Le Mans 2022. Tra un'ora lo start ufficiale dell'edizione numero 90!

Potete guardare la 24 Ore di Le Mans su Eurosport, sull'app Eurosport e su discovery+. Godetevi l'azione senza pubblicità sull'app Eurosport e su eurosport.it. Scaricate subito l'app Eurosport per iOS e Android. È possibile iscriversi a discovery+ per soli 6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno. La copertura sarà inoltre disponibile sul sito web Eurosport.it e sui nostri canali sociali. La diretta inizia mercoledì pomeriggio con le sessioni di prove e le qualifiche dell'Hyperpole. Giovedì sera ci saranno altre azioni in diretta, seguite da una copertura continua della gara principale, che inizierà alle 15:00 BST di sabato 11 giugno.

