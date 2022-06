Marcell Jacobs è allo Stadio Olimpico di Roma nella serata del Golden Gala, ma non nelle vesti che avrebbe voluto indossare. L'oro olimpico nei 100 m infatti partecipa all'evento in qualità di "special guest", dopo che un È un onore per me sentire il calore di questo pubblico, ma allo stesso tempo avrei voluto essere qui per far correre le gambe su questa pista" - esordisce Jacobs ai microfoni Rai durante la tappa di Diamond League - Però bisogna anche guardare il lato positivo delle cose: lo scorso anno è successa la stessa identica cosa quindi spero che possa portare bene come lo è stato l’anno scorso. Sicuramente fa male non poter gareggiare ma questo mi fortifica ancora di più". è allo Stadio Olimpico di Roma nella serata del Golden Gala, ma non nelle vesti che avrebbe voluto indossare. L'oro olimpico nei 100 m infatti partecipa all'evento in qualità di "special guest", dopo che un problema muscolare gli ha impedito di prendere parte alla gara sulla sua distanza preferita in via precauzionale. Il prossimo mese infatti c'è un Mondiale in programma e l'azzurro punta a partecipare nella migliore condizione per cercare di mettersi in testa la "triplice corona" dopo i titoli già conquistati alle Olimpiadi e nella rassegna iridata indoor. "" - esordisce Jacobs ai microfoni Rai durante la tappa di Diamond League -

Ad

Come sta Jacobs? Ottimismo per un pronto ritorno

Golden Gala Tortu 3° nei 200: "Però mi aspettavo meglio di 20.40" UN' ORA FA

Gli ultimi accertamenti medici hanno dato ottimi segnali, come confermato dallo stesso Jacobs a bordo pista: "Non abbiamo mai smesso di allenarci, abbiamo cercato di continuare a fare tutto quello che era nelle nostre possibilità senza creare fastidi o dolori. Abbiamo ricominciato a correre su un tapis roulant ricurvo che mi permette di correre ad alte frequenze senza sentire nulla, quindi stiamo riuscendo a mantenere un ottimo livello di lavoro. Sono fiducioso, non voglio affrettare i tempi, voglio cercare di fare le cose nel migliore dei modi e quando la risonanza mi dirà che non c’è proprio più neanche una virgola allora sarò pronto a ritornare in pista. Ma fino ad allora voglio cercare di concentrarmi nel miglior modo possibile, perché l’obiettivo dei Mondiali è veramente importante per me e vorrei arrivarci nelle migliori condizioni". Jacobs a bordo pista

Jacobs: "Ho tolto un dente del giudizio per andare più veloce"

Prossimo appuntamento?

"Spero di essere ai campionati assoluti di Rieti, è quello il mio obiettivo, ma bisogna vedere cosa decidono i medici. Fosse per me avrei gareggiato anche oggi, ma ti fanno capire che determinate cose non sono facili da fare. Spero di tornare il prima possibile".

L'incontro con Tamberi

"Noi ci abbracciamo ogni volta che ci vediamo, lo abbiamo fatto anche tre anni prima di quello famoso in Giappone. Però ovviamente è rimasto un simbolo di tanti bei momenti. Sono veramente contento per lui che si sta godendo tutto questo Olimpico per sé e gli auguro di fare la migliore prestazione di sempre perché se lo merita".

Jacobs: "Matrimonio? Bomboniere a forma di clessidra"

Golden Gala L’Italia "dice" 36 al Golden Gala: la rinascita azzurra 11 ORE FA