Marcell sta bene. Non esiste uno scenario in cui Jacobs non sia sui blocchi dei 100 venerdì”. Paolo Camossi, l’allenatore dello sprinter bicampione olimpico a Tokyo 2020, a poco meno di ”., l’allenatore dello sprinter bicampione olimpico a Tokyo 2020, a poco meno di 72 ore dall’esordio nelle batterie dei 100 metri ai Mondiali di Eugene , fuga ogni dubbio riguardo alla condizioni dell’uomo più atteso della rassegna, il campione a cinque cerchi della distanza regina.

L’avvicinamento al primo grande appuntamento del 2022 dell’atletica all’aperto - fra virus e problemini fisici che lo hanno frenato - non è stato dei migliori ma Camossi assicura che Jacobs da giorni non accusa alcun tipo di problema al gluteo e in questi giorni ha provveduto ad alzare l’intensità del lavoro.

Mi dispiace che qualcuno abbia messo in dubbio la presenza di Marcell a Eugene. Tutti i lavori che erano da fare sono stati fatti. In un ambiente immerso in una tranquillità assoluta, Marcell ha svolto la sua routine di terapie e allenamenti. Il problema al gluteo è risolto, non sente più nulla. Certo poi il corpo ha i suoi tempi per riabituarsi all’alta intensità ma sulla pista immersa nel bosco dell’Oregon, con il fisio Alberto Marcellini e il chiropratico Renaud Dejean, abbiamo smaltito il protocollo di lavoro post Stoccolma. L’intensità è stata gradualmente alzata: ieri abbiamo fatto buone partenze dai blocchi”.

"Nè paura, nè sudditanza: Marcell può fare grandi cose"

Nonostante negli ultimi due mesi e mezzo abbia gareggiato solamente in due meeting in Italia all’aperto (a Savona e a Rieti) non andando mai sotto il crono di 10”, Camossi è convinto che il suo allievo possa comunque stupire a Eugene, memore di quanto è successo a Tokyo e soprattutto di quanto mostrato dal runner lombardo al Mondiale indoor di Belgrado.

All’aperto ha gareggiato meno di quanto avremmo voluto, è vero ma dopo l’Olimpiade ha vinto tutte le gare indoor e l’oro al Mondiale di Belgrado. A Tokyo avevamo avuto un avvicinamento ben diverso. Qui a Eugene è come se fosse il debutto stagionale all’aperto, o quasi. Non avverto nè paura, nè sudditanza. Se libero di correre, Marcell può fare grandi cose. E comunque ricordo agli americani che la rivincita non sarà qui, ma all’Olimpiade di Parigi tra due anni. Chi è il mio favorito? Un predestinato all’oro qui a Eugene non c’è. A Tokyo si scommetteva sull’oro di Bromell, che non è arrivato. Kerley ha qualcosina in più: ha corso in 9”76 ma io guardo più al 9”92 di Roma”.

