Marcell Jacobs non è il favorito nei Mondiali 2022 di atletica leggera che si terranno a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. L’avessimo detto appena dopo le Olimpiadi di Tokyo o i Mondiali indoor 60 metri, non saremmo stati credibili. Tuttavia, dopo aver fatto la storia in Giappone con i due ori olimpici che lo hanno consacrato come l’atleta più veloce del pianeta dell’epoca post-Bolt e aver preso . L’avessimo detto appena dopo le Olimpiadi di Tokyo o i Mondiali indoor 60 metri, non saremmo stati credibili. Tuttavia, dopo aver fatto la storia in Giappone con i due ori olimpici che lo hanno consacrato come l’atleta più veloce del pianeta dell’epoca post-Bolt e aver preso l'oro a Belgrado , le cose sono andate peggio per il bresciano. La sua stagione agonistica 2022 è stata quasi priva di gare per via di numerosi problemi fisici . Ad inizio maggio una gastroenterite che lo ha costretto a ricoverarsi in ospedale, poi un infortunio al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona che lo ha tenuto fermo un mese ed infine il fastidio al gluteo sinistro che lo ha obbligato a dare forfait al Meeting di Stoccolma. Dunque, le sue presenze sono state solo due: Savona (10.04) e i Campionati Italiani Assoluti che ha vinto con 10.12 . Il 9.80 di Tokyo è quasi un parente lontano.

A Eugene, dunque, Jacobs arriva pieno di dubbi. Si era vociferato anche di una possibile rinuncia. L’allarme è poi rientrato quindi ci sarà e dovrà fare i conti con i dolori al gluteo non del tutto smaltiti. L’italiano, come ha mostrato attraverso i suoi social, si è allenato duramente in mezzo al bosco a Beaverton, una quindicina di chilometri a Ovest di Portland, in una pista marchiata Nike. A dimostrazione che al grande appuntamento vuole arrivare pronto per ribadire chi è il più veloce del mondo. Se non spunteranno nuovi acciacchi, il campione di Tokyo correrà anche nella staffetta: l'Italia ha estremo bisogno di lui per difendere il risultato ottenuto in terra nipponica.

PROGRAMMA 100 METRI

Batterie: 16 luglio, ore 03.50

Semifinali: 17 luglio, ore 02.10

Finale: 17 luglio ore 04.50

PROGRAMMA STAFFETTA 4X100

Batterie: 23 luglio, ore 03.05

Finale: 24 luglio, ore 04.50

DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali della Rai.

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su SkyGo e NowTv.

AVVERSARI

Come anticipato, Marcell non parte con i favori del pronostico. Dovrà farsi spazio tra avversari che hanno reso molto di più di lui in questa stagione. L’uomo da tenere d’occhio è sicuramente Fred Kerley, primo nel ranking con 9.76, vicecampione olimpico. Sarà persino di fronte al suo pubblico per cui non vorrà di certo fallire. Potrebbe essere un podio tutto americano con Travyon Bromell (9.81) e Marvin Bracy (9.85). Ci sarà anche Christian Coleman, che era stato battuto al fotofinish da Jacobs ai Mondiali indoor a marzo. Nei 100 m ha siglato un buonissimo 9.87. Ad impedire una supremazia statunitense potrebbe pensarci il giamaicano Yohan Blake o il connazionale Oblique Seville. Infine, un outsider potrebbe essere il keniota Ferdinand Omanyala. Jacobs dovrà trovare una super prestazione per lasciarsi alle spalle tutti questi rivali. Missione difficile. Nulla è però impossibile.

Fred Kerley (USA), il numero uno del ranking Credit Foto Eurosport

