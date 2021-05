Stefano Mei, presidente Fidal, che ben rispecchiano lo stato di salute e l’umore dell’atletica italiana. Dopo aver toccato il fondo a livello di risultati nelle grandi competizioni internazionali degli ultimi anni qualcosa di sta muovendo e noi tutti chi auguriamo che già a Tokyo si possa riscuotere i dividendi. Nel frattempo ci godiamo i volti raggianti dei nostri staffettisti reduci dalla “La realtà ha superato i sogni: oro nella 4x400 mista, oro nella 4x100 femminile, argento nella 4x100 maschile. Si sta proseguendo quel filo rosso iniziato quest’inverno per quanto riguarda la voglia di imporsi”. Parole e musica di, che ben rispecchiano lo stato di salute e l’umore dell’atletica italiana. Dopo aver toccato il fondo a livello di risultati nelle grandi competizioni internazionali degli ultimi anni qualcosa di sta muovendo e noi tutti chi auguriamo che già a Tokyo si possa riscuotere i dividendi. Nel frattempo ci godiamo i volti raggianti dei nostri staffettisti reduci dalla sfolgorante spedizione in Silesia , con cinque staffette su cinque (!!!) qualificate a Tokyo.

Numeri eloquenti: la carica dei 49

Atletica 4x400 mista campione del mondo! Impresa di Re e compagni IERI A 17:53

49, come i qualificati azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo se questi partissero oggi. Con la possibilità di addizionare altri 10-20 elementi, come si evince dall’efficace analisi di Andrea Buongiovanni sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport. Si potrebbe sforare (abbondantemente) quota 60 entro la deadline del 29 giugno, toccando vette inesplorate: sì perché a oggi la spedizione azzurra più numerosa è stata quella di Los Angeles 1984, quando toccammo 50 unità. La supereremo.

Chi ha già il minimo

Marcel Jacobs (100 metri)

Luminosa Bogliolo (100 hs)

Davide Re (400 metri)

Ayomide Folorunso (400 hs)

Yadis Pedroso (400 hs)

Yeman Crippa (5000/10000)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Sara Dossena (Maratona)

Giovanna Epis (Maratona)

Eyob Faniel (Maratona)

Yassine Rachik (Maratona)

Yassine El Fathaoui (Maratona)

Daniele Meucci (Maratona)

Gianmarco Tamberi (Alto)

Stefano Sottile (Alto)

Elena Vallortigara (Alto)

Emmanuel Ihemeje (Triplo)

Larissa Iapichino (Lungo)

Leonardo Fabbri (Peso)

Zane Weir (Peso)

Massimo Stano (Marcia 20 km)

Matteo Giupponi (Marcia 20 km)

Federico Tontodonati (Marcia 20 km)

Giorgio Rubino (Marcia 20 km)

Eleonora Giorgi (Marcia 20 km)

Antonella Palmisano (Marcia 20 km)

Valentina Trapletti (Marcia 20 km)

Mariavittoria Becchetti (Marcia 20 km)

Quali prospettive?

Qui invece è meglio essere cauti, perché le medaglie olimpiche sono un discorso a parte. Bisogna superarsi e farlo anche con un margine piuttosto ampio: i "personali" non bastano, c’è da estrarre il coniglio dal cilindro nel momento più importante e di maggior tensione. Se la nostra punta più “medagliabile” – e ci passerete l’orrendo neologismo - è Gimbo Tamberi allo stato dell'arte, la marcia potrebbe sulla carta regalarci qualche gioia, mentre per quel che concerne la pista i podi restano da considerare giocoforza proibitivi. Il movimento c’è e sta crescendo, forse Tokyo giunge ancora in uno stadio per così dire embrionale del processo ma gli alibi stanno a zero: dobbiamo provarci.

Tamberi in esclusiva e senza filtri: tra Tokyo e haters

Atletica 4x400 mista campione del mondo! Impresa di Re e compagni IERI A 17:53