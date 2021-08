Marcell Jacobs tornerà in pista nel 2022. Ad annunciarlo è stato proprio il Tokyo. L’atleta azzurro rispondendo a una stories su instagram ha confessato che non farà ritorno in pista in questo 2021 per lui magico. tornerà in pista nel 2022. Ad annunciarlo è stato proprio il velocista vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi diL’atleta azzurro rispondendo a una stories su instagram ha confessato che non farà ritorno in pista in questo 2021 per lui magico.

Il suo rientro in gara sarebbe stato accompagnato da una spasmodica attesa alla ricerca di inutili conferme sulle sue indiscutibili doti. Non sarà in corsa quindi il 21 agosto a Eugene, nell’Oregon, nel Prefontaine Classic, tappa di Diamond League.

Al suo rientro in Italia aveva annunciato che sarebbe tornato per gareggiare in qualche tappa di Diamond League ma a distanza di pochi giorni dal suo rientro a casa, a prendere il sopravvento è stata la stanchezza e la volontà di godersi qualche giorno in famiglia dopo un lungo periodo di distanza.

A pesare sulla decisione di Jacobs anche un problema al ginocchio che si è riacutizzato dopo l’allenamento all’Acquacetosa di ieri. L’azzurro, infatti, si è fermato dopo una sgambata sia per la fatica accumulata alle Olimpiadi, che per il problema alla cartilagine di un ginocchio del quale aveva parlato dopo il trionfo nella 4×100.

