Alex Wilson non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista svizzero è infatti stato sospeso provvisoriamente dal TAS. La decisione ha a che fare con una vecchia squalifica per doping che gli era stata inflitta lo scorso 15 marzo in seguito a un test antidoping positivo e che poi gli era stata tolta il 2 luglio da Swiss Olympic dopo aver appurato che la quantità minima di epitrembolone trovata nel suo sangue era dovuta a un consumo consistente di carne di manzo contaminata.

Lo scorso giovedì, però, la WADA e la Federazione Internazionale di atletica leggera hanno presentato reclamo contro questa decisione e una commissione ad hoc del TAS ha deciso di sospendere provvisoriamente l’atleta, che dunque non sarà ai Giochi.

L’elvetico aveva corso un incredibile 9.84 sui 100 metri un paio di settimane fa, un crono che sarebbe record europeo. I dubbi, però, riguardo alla regolarità della gara negli USA (punti interrogativi su cronometraggio e blocchi di partenza) hanno convinto a non omologare quel primato e infatti il tempo è anche sparito dalle liste stagionali internazionali.

