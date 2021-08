Marcell Jacobs continua imperterrito a riscrivere la storia dell'atletica leggera italiana, ma non solo, quella dell'atletica leggera tout court: dopo il record italiano nelle batterie a 9''94 il velocista di Desenzano del Gardacon un pazzesconella terza semifinale di Tokyo 2020 che gli vale il nuovo record europeo e ovvviamente ennesimo primato nazionale sbriciolato. Appuntamento con il mito alle 14:50.: il suo 10''16 non è bastato per staccare il pass, l'atleta brianzolo chiude settimo nella seconda semifinale. Serviva un miracolo, non è arrivato.