Elaine Thompson-Herah Credit Foto Eurosport

Sui 200 metri, secondo successo in questi Giochi per la giamaicana Elaine Thompson-Herah, capace di bissare il successo dei 100 con un ottimo 21.53, nuovo record nazionale. Alle sue spalle la giovanissima namibiana Christine Mboma, beffata nel finale ed argento in 21.81 (nuovo record mondiale jr). Bronzo per la statunitense Gabrielle Thomas 21.87, con la sette volte medagliata olimpica Shelly-Ann Fraser-Pryce che si è accomodata ai piedi del podio in 21.94.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano IERI A 05:14

Tante emozioni anche nella finale del lancio del martello femminile, con la polacca Anita Wlodarczyk che ha trionfato grazie ad un lancio notevole al quinto tentativo (78,48 metri), siglando il proprio personale stagionale. Argento alla cinese Zheng Wang (77,03 metri), abile a strappare la seconda piazza, all’ultimo lancio, all’altra polacca Malwina Kopron, con un positivo 75,49.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora!

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Tokyo 2020 MU STRARIPANTE NEGLI 800 METRI: ORO IN FUGA PER L'AMERICANA 40 MINUTI FA