Svolta epocale in MLB: I New York Yankees stanno ufficialmente cercando uno sponsor di maglia. A partire dalla stagione 2023 la Major League Baseball consentirà difatti alle squadre di vendere lo spazio sulle maniche delle divise.

Gli Yankees, in particolare, hanno dato mandato a Legends, una società di cui possiede una partecipazione, di gestire la ricerca secondo quanto riporta Calcio e Finanza. Chris Hibbs, presidente della divisione Global Partnerships di Legends, ha affermato che gli Yankees stanno cercando di firmare un accordo pluriennale con uno sponsor.

“Considererei l’investimento per la sponsorizzazione di maglia degli Yankees al pari dei naming rights di maggior livello. Direi che dal punto di vista del valore, stiamo parlando della franchigia di maggior successo nello sport forse a livello globale, sicuramente nello sport nordamericani. Gli Yankees sono universalmente riconosciuti… Per alcuni sono un marchio di moda, per altri un’iconica squadra di baseball. Mettere un marchio sulla loro divisa per la prima volta in assoluto è un’opportunità davvero unica”.

Secondo una stime di Forbes la MLB potrebbe generare un totale di 350-400 milioni di euro all’anno attraverso le patch degli sponsor per una media fino a 13,3 milioni a squadra. Gli Yankees sarebbero in predicato di ottenere molto di più della media considerando la loro storia leggendaria (27 titoli delle World Series).

La classifica Forbes: valore delle squadre in miliardi di dollari

I San Diego Padres lo scorso aprile sono diventati il ​​primo club della MLB ad annunciare uno sponsor di maglia, firmando nello specifico un contratto con Motorola.

