Il debutto di coach Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra si è concluso con una sconfitta netta per 71-90 contro la Slovenia di Luka Doncic e Goran Dragic. Il neo-coach dell'Italbasket ha raccontato le sue emozioni, impressioni e piani per il futuro in una conferenza stampa post-gara condotta a 360°.

"Ho vissuto una settimana estremamente lunga e faticosa. In questi giorni ho visto un grande attaccamento fra i tifosi e la Nazionale, e spero di vederlo sempre. È stato un terremoto di emozioni che hanno raggiunto l'apice questa sera quando sono entrato in campo. L'accoglienza che mi ha riservato il pubblico è stata qualcosa di indimenticabile. Non penso di meritarmelo, ma mi capita. E quando mi capita sono felice. Ringrazio tutti".

Slovenia troppo forte, completa e abituata a giocare assieme

"Oggi è stata una partita complicata. La Slovenia ha giocato con grande intensità. Luka Doncic ha fatto uno step-back davanti a me: pensavo andasse corto di due metri, ha tirato da dietro la mia panchina. Invece ha segnato. Dobbiamo essere contenti per aver potuto godere di un talento simile. Noi abbiamo allestito una squadra che non ci ha permesso di portare i giocatori che hanno fatto la finale-scudetto, ma sono estremamente orgoglioso dell'impegno dei miei ragazzi. Questo è il bacino di utenza da cui io pescherò per le prossime competizioni. Ho visto qualche segnale importante, ma ci siamo allenati molto poco assieme. La Slovenia ha questo vantaggio, noi no. Non abbiamo l'abitudine a giocare insieme. Avevamo quattro debuttanti, più il sottoscritto. I ragazzi forse hanno avvertito un po' troppo la tensione, ma sono stati bravi a non mollare mai e a rendere questa partita piacevole per tutti i tifosi".

Luka Doncic in azione contro John Petrucelli e Marco Spissu, partita amichevole tra Italia e Slovenia, 2022

Condivisione e stare insieme: i concetti fondamentali del sistema

"Abbiamo lavorato molto sulla condivisione. La cosa che ho apprezzato di più è che i ragazzi si sono aiutati molto in campo. Abbiamo avuto solo 3-4 giorni per preparare una partita troppo impegnativa, ed eravamo consapevoli che qualcosa potesse non tornare. Ho insistito sul concetto di passarsi la palla, aiutarsi e stare insieme, perché penso che sia il fondamento di qualsiasi squadra e qualsiasi sport. Forse ce la siamo passati anche troppo, perché abbiamo rifiutato qualche tiro aperto. Ma l'aspetto tecnico è la cosa che mi interessava di meno. Oggi non avevo giocatori adatti per sviluppare la parte del gioco che più mi piace, il post-basso".

Coach Gianmarco Pozzecco a colloquio con Amedeo Della Valle durante la partita amichevole tra Italia e Slovenia, 2022

Belinelli e Hackett assenti agi Europei di settembre

"In questi giorni ho parlato con Marco Belinelli e Daniel Hackett. Sono due amici, ho fatto una chiacchierata romantica. Ma la pallacanestro di oggi ha ritmi frenetici. Quest'anno, con Milano, abbiamo giocato tantissime partite tra campionato e Eurolega. E abbiamo capito che loro, con Bologna, non ce l'avrebbero fatta. Hackett e Belinelli non saranno con noi agli Europei. Un'esperienza del genere va vissuta soltanto se ci sono le premesse giuste. Sarà un cammino difficile, e ci vorrà grande freschezza da tutti i ragazzi. Al giorno d'oggi giocatori e allenatori devono necessariamente rinunciare a qualcosa, e noi abbiamo deciso di rinunciare a questo".

Daniel Hackett e Marco Belinelli con l'Italia durante gli Europei del 2017

Petrucelli, Severini, Woldetensae e Okeke: una buona serata per i debuttanti

"Sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto i debuttanti. Abbiamo bisogno anche di giocatori che abbiano la capacità di trovare soddisfazione nel fare piccole cose, nell'allenarsi, di stare in un gruppo in cui potrà capitare in cui non saranno protagonisti. Ma vivono tutto con grande entusiasmo. Petrucelli è un difensore pazzesco. Severini è un giocatore che ritengo competente e preparato. Woldetensae mi ha stupito, e merita sicuramente un'altra opportunità. Okeke è un ragazzo molto giovane, ha dei numeri ma dovrà avere la capacità di continuare a migliorare. Poi abbiamo Procida e Spagnolo scelti in NBA, Banchero che ha dato la sua disponibilità. Poi ci sono quelli che arriveranno da Milano e Virtus e Fontecchio Dovrò lavorare un sacco, ma sono felice di avere un bacino così interessante. Oggi abbiamo soltanto acceso il motore, le scelte non saranno mai definitive".

Luka Doncic: "Atmosfera bellissima stasera. Banchero? Molto forte"

Questo il breve intervento di Luka Doncic, che ha preceduto le parole di Gianmarco Pozzecco.

"È stato bellissimo giocare in questo palazzo. I tifosi sono stati fantastici. Una grande esperienza per me e per l'intera squadra, eravamo tutti felici di giocare qui. Sono stato tante volte in Italia, ho giocato tanti tornei qui, mi sono sempre trovato molto bene. Paolo Banchero? È un giocatore molto forte, spero che l'allenatore lo metta nella condizione giusta per esprimersi al meglio".

Pozzecco in lacrime alla presentazione da nuovo ct Italbasket

