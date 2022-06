Italia e Slovenia, partita d'esordio di coach Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra. Dopo un anno trascorso al fianco di Ettore Messina concluso con ct dell'Italbasket . Avrà il compito di portare la squadra ai Mondiali del 2023 (prossima partita, lunedì 4 luglio ad Almere contro i Paesi Bassi) e di cercare il miglior piazzamento possibile negli Europei di settembre, che l'Italia potrà giocare in casa (nella prima fase) sul parquet del Forum di Assago. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging dell'amichevole di lusso tra, partita d'esordio disulla panchina azzurra. Dopo un anno trascorso al fianco di Ettore Messina concluso con la conquista dello Scudetto contro la Virtus Segafredo Bologna , Pozzecco si lancia nella nuova avventura come al posto di Meo Sacchetti . Avrà il compito di portare la squadra ai(prossima partita, lunedì 4 luglio ad Almere contro i Paesi Bassi) e di cercare il miglior piazzamento possibile negli, che l'Italia potrà giocare in casa (nella prima fase) sul parquet del Forum di Assago.

Il debutto si consumerà nella città natale del Poz, Trieste, contro la vicina Slovenia. Sarà un'amichevole di lusso contro una nazionale molto forte e che schiererà, già questa sera, Luka Doncic. La stella dei Dallas Mavericks ha concluso la stagione NBA raggiungendo la Finale della Western Conference, sconfitta per 4-1 dai Golden State Warriors.

Il LIVE-Blogging della partita

34-45 al 17' - Italia su e giù, break e contro-break

La Slovenia riallunga con Dimec e un fallo antisportivo su Muric, ma gli Azzurri rispondono con Polonara e la prima tripla di Spissu.

29-38 al 15' - Bella risposta per gli Azzurri con la difesa

Mini contro-break per l'Italia! Severini ferma l'emorragia, poi è Thomas Woldetensae, alla sua prima azione in azzurro, a far esplodere il pubblico triestino rubando palla a centrocampo a Doncic e segnando in contropiede. Time-out obbligato per coach Sekulic!

25-37 al 14' - Momento complicato per l'Italia

Slovenia padrone della partita su entrambi i lati del campo. Il parziale positivo prosegue con Goran Dragic in lunetta e una perla di Doncic per Glas.

25-33 al 12' - La Slovenia apre il fuoco dall'arco

Altra spallata slovena in avvio di secondo periodo a suon di triple per il +10: a segno Goran Dragic e Čebašek. Flaccadori prova a tenere gli azzurri a contatto.

23-27 al 10' - L'Italia corre e torna a contatto!

Buon finale di primo periodo per gli azzurri, capaci di aumentare l'intensità difensiva con le seconde linee e di finalizzare in transizione con Tonut e Della Valle. L'Italia torna a -2, ma nell'ultima azione la Slovenia rialza la testa con una bella giocata tra Goran Dragic e Tobey.

16-23 all'8' - Luka Doncic batte i primi colpi

Un assist per Tobey e una penetrazione di potenza mettono in partita anche Luka Doncic. L'Italia risponde con un and-one di Severini e un floater di Della Valle, ma la Slovenia aumenta il gap con una tripla in transizione di Nikolic, ottimo finora dalla panchina.

11-16 al 6' - Il punteggio resta alto, Slovenia a +5

Primo time-out alla metà del primo quarto dopo una schiacciata solitaria sbagliata da un Luka Doncic che sta approcciando la partita con superficialità e sorriso. Tonut e Polonara tornano a muovere il tabellone azzurro, rispondono Zoran Dragic e Nikolic.

7-12 al 4' - Prima accelerata della Slovenia

Il primo canestro in azzurro di John Petrucelli è una tripla su ribaltamento di lato. Ma la Slovenia risponde mettendo in azione tutti i suoi calibri pesanti, dai fratelli Dragic a Mike Tobey. L'allungo arriva dopo un fallo antisportivo da palla persa di Spissu.

2-3 al 2' - Avvio a marce basse

C'è John Petrucelli sguinzagliato subito da specialista difensivo su Luka Doncic. Il primo canestro è firmato da Polonara, in tap-in schiacciato. Risponde la Slovenia con un and-one di Muric in transizione.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è giocato dall'Italia.

Lo starting-five scelto da coach Aleksander Sekulic per la sua Slovenia: Luka Doncic, Zoran Dragic, Edo Muric, Goran Dragic e Mike Tobey. Quintetto molto dinamico, con il naturalizzato Mike Tobey come big-man.

Lo starting-five scelto da coach Gianmarco Pozzecco per la sua Italia: Marco Spissu, Stefano Tonut, John Petrucelli, Achille Polonara e Luca Severini.

La Slovenia si presenta con un back-court completo, con tutte le sue stelle: Luka Doncic sarà affiancato da Goran Dragic, Zoran Dragic e Jaka Blazic.

È il momento degli inni nazionali. Lacrime di commozione per coach Pozzecco, al debutto ufficiale sulla panchina azzurra nella sua Trieste.

John Petrucelli, ala della Germani Brescia fresca di passaporto italiano. Pozzecco non avrà a disposizione Simone Fontecchio e i giocatori di AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna, a riposo dopo le finali concluse soltanto lo scorso weekend, ma tra i convocati spicca la new-entry

Pozzecco in lacrime alla presentazione da nuovo ct Italbasket

