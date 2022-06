Daniel Hackett, che sembrava potersi riavvicinare alla Nazionale assieme a Gigi Datome, rimarrà fermo sulla sua scelta di chiudere con la rappresentativa italiana, presa nel 2019 e ribadita anche lo scorso anno prima delle Olimpiadi di Tokyo. L'annuncio è stato dato dall'agente del giocatore, e riportato da Sportando. I rumors emersi nelle ultime ore per un grande ritorno della Vecchia Guardia in azzurro con l'arrivo di coach Gianmarco Pozzecco in panchina si stanno rapidamente stemperando., che sembrava potersi riavvicinare alla Nazionale assieme a, rimarrà fermo sulla sua scelta di chiudere con la rappresentativa italiana, presa nele ribadita anche lo scorso anno prima delle Olimpiadi di Tokyo. L'annuncio è stato dato dall'agente del giocatore, e riportato da Sportando.

Hackett debutterà questa sera (mercoledì 8 giugno) in gara-1 delle finali scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano. Nella sua esperienza in maglia bianconera, sta tenendo 8.3 punti, 3.6 rimbalzi e 2.3 assist di media in 16 partite disputate tra regular-season e playoff.

Marco Belinelli per Euro 2022. Sia Datome che Belinelli La ricucitura dei rapporti con i big della generazione degli anni '80 è una delle grandi speranze riposte dal presidente FIP, Gianni Petrucci, nel nuovo corso azzurro con coach Pozzecco. Mentre Datome sembra aver riaperto le porte alla nazionale, anche grazie al rapporto personale maturato con lo stesso Pozzecco in questa annata trascorsa assieme a Milano, restano forti dubbi sulla presenza diper Euro 2022. Sia Datome che Belinelli avevano rinunciato all'esperienza olimpica dello scorso anno per problemi fisici, aprendo la strada all'Italia dei giovani di coach Meo Sacchetti, capace di conquistare uno straordinario quinto posto ai Giochi di Tokyo.

Daniel Hackett segna il primo canestro in maglia Virtus Bologna

