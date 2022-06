Lele Molin e Piero Bucchi, assistenti di coach Meo Sacchetti, il nuovo corso azzurro partirà con un mix intrigante tra passato, presente e futuro del nostro basket. Gianmarco Pozzecco ha scelto la squadra che lo affiancherà nella sua nuova esperienza sulla panchina della nazionale . Salutati, assistenti di coach Meo Sacchetti, il nuovo corso azzurro partirà con un mix intrigante tra passato, presente e futuro del nostro basket.

Il primo assistente e figura di esperienza sarà Charlie Recalcati, ex-allenatore dello stesso Poz a Varese e Bologna, sponda Fortitudo, e in Nazionale. L'Italia di Recalcati e Pozzecco fu l'ultima rappresentativa azzurra a vincere una medaglia, con l'argento conquistato alle Olimpiadi di Atene 2004. Da head-coach azzurro, Recalcati ha vinto anche il bronzo agli Europei di Svezia 2003 e l'oro nei Giochi del Mediterraneo del 2005 con una rappresentativa sperimentale.

Charlie Recalcati e Gianmarco Pozzecco, Roosters Varese, Serie A 1999 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Il nuovo che avanza: Galbiati, Fois e Poeta

Il resto dello staff vede la conferma di Paolo Galbiati, coach della Vanoli Cremona e già assistente in Nazionale dal marzo 2021, e i nuovi innesti di Edoardo Casalone, Riccardo Fois e Peppe Poeta. Edoardo Casalone ha appena vissuto la sua prima esperienza da capo-allenatore in LegaDue, con Torino, ma è stato al fianco di Pozzecco per oltre due anni alla Dinamo Sassari, vincendo la FIBA Europe Cup 2018-19 e la Supercoppa 2019.

Riccardo Fois, assistente ad Arizona University in NCAA, ha attraversato una breve parentesi come aiuto-allenatore di Ettore Messina per gli Europei del 2017. Ha poi ricoperto il ruolo di coordinatore nella supervisione e nel monitoraggio dei prospetti italo-americani impegnati in NCAA e nelle high-school americane.

Peppe Poeta si lancia invece in un progetto del tutto nuovo a una manciata di giorni dall'annuncio del suo ritiro ufficiale dal basket giocato a 36 anni di età. Sarà la sua primissima esperienza su una panchina, ma le sue doti di uomo-spogliatoio sono sempre state un punto di forza nella sua lunga carriera da giocatore.

Il programma estivo della Nazionale azzurra

Il nuovo staff azzurro debutterà il 25 giugno nell'amichevole contro la Slovenia in programma all'Allianz Dome di Trieste, città natale di Pozzecco. La prima gara ufficiale sarà invece la sfida del 4 luglio in Olanda, ad Almere, per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Il grande esordio per gli Europei del 2022 è invece fissato per il 2 settembre, quando l'Italbasket affronterà l'Estonia nella prima partita della fase a gruppi, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago.

25 giugno, Italia-Slovenia (Trieste, Allianz Dome, ore 20.30, Amichevole)

4 luglio, Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, ore 19.30, World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, World Cup 2023 Qualifiers)

