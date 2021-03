I rumors riportati dalla rosea avrebbero previsto un terzo mandato per l'attuale tecnico dell'AX Armani Exchange Milano, scelto per i buoni rapporti mantenuti con i vertici della FIP e Gianni Petrucci e per gli ottimi risultati raggiunti quest'anno alla guida dell'Olimpia, capolista in campionato e seconda in classifica in Eurolega dopo la grande vittoria di giovedì sera nella trasferta di Mosca. Messina, sempre secondo Gazzetta, avrebbe dovuto ereditare la Nazionale in vista degli, kermesse che l'Italia potrà giocare almeno parzialmente in casa, visto che il Forum di Assago ospiterà uno dei gironi della prima fase (i playoff si terranno invece in Germania, nella splendida O2 Arena di Berlino).