Italia che Francia, Gianmarco Pozzecco sa che i suoi azzurri dovranno affrontare un'altra corazzata: "La verità è che ci sono in circolazione squadre mostruose come la Francia, la Serbia, la Slovenia o la Grecia. Confermo ciò che ha detto Goran Dragic qualche giorno fa, ovvero che il prossimo sarà un Europeo stellare con tanti giocatori di altissimo livello. Basti pensare alla Serbia, che affronteremo domani anche senza Gallinari, che ha nel roster l’MVP dell’NBA (Jokic) e l’MVP dell’Eurolega (Micic). Dovremo avere una grande forza mentale per resistere a questi ritmi e contro squadre con roster lunghi e competitivi". Sarà un'altra sfida importante quella di venerdì ad Amburgo per l'che alle 18 affronta la Serbia nella semifinale della Supercup , torneo cui partecipano anche Germania e Repubblica Ceca. Dopo i due ko con la pesantissimo il secondo per 100-68 a Montpellier , il ctsa che i suoi azzurri dovranno affrontare un'altra corazzata: "La verità è che ci sono in circolazione squadre mostruose come la Francia, la Serbia, la Slovenia o la Grecia. Confermo ciò che ha detto Goran Dragic qualche giorno fa, ovvero che il prossimo sarà un Europeo stellare con tanti giocatori di altissimo livello. Basti pensare alla Serbia, che affronteremo domani anche senza Gallinari, che ha nel roster l’MVP dell’NBA (Jokic) e l’MVP dell’Eurolega (Micic). Dovremo avere una grande forza mentale per resistere a questi ritmi e contro squadre con roster lunghi e competitivi".

Come sottolineato da Pozzecco, l'Italia dovrà fare a meno di Danilo Gallinari, che durante la partita di Montpellier contro la Francia ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, mentre torna a disposizione il capitano Gigi Datome. Gli azzurri torneranno poi in campo sabato per una delle due finali, alle 16 o alle 18.30, e contro una appunto fra Germania e Repubblica Ceca. Tutte le gare si giocheranno alla Barclays Arena Hamburg, palazzetto da 13.000 posti inaugurato nel 2002.

Il ct dell'Italia Gianmarco Pozzecco col suo "senior assistant" Charlie Recalcati Credit Foto Getty Images

I roster delle quattro squadre della Supercup

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

Serbia

#3 Filip Petrusev (2000, 211, C, Stella Rossa)

#7 Dejan Davidovac (1995, 202, A, CSKA Mosca – Russia)

#9 Vanja Marinkovic (1997, 198, G, Baskonia – Spagna)

#10 Nikola Kalinic (1991, 203, A, Barcellona – Spagna)

#11 Vladimir Lucic (1989, 204, A, Bayern Monaco – Germania)

#13 Ognjen Dobric (1994, 200, G, Stella Rossa)

#14 Dusan Ristic (1995, 213, C, Fuenlabrada – Spagna)

#15 Nikola Jokic (1995, 213, C, Denver Nuggets – NBA)

#16 Nemanja Nedovic (1991, 192, G, Stella Rossa)

#21 Marko Jagodic-Kuridza (1987, 205, A, Buducnost – Montenegro)

#22 Vasilije Micic (1994, 196, P, Anadolu Efes – Turchia)

#23 Marko Guduric (1995, 196, A, Fenerbahce – Turchia)

#25 Ognjen Jaramaz (1995, 193, G, Bayern Monaco – Germania)

#28 Boris Simanic (1998, 210, A, Saragozza – Spagna)

#33 Nikola Milutinov (1994, 213, C, CSKA Mosca – Russia)

Allenatore: Svetislav Pesic

Assistenti: Oliver Kostic, Marko Marinovic

Germania

#4 Maodo Lo (1992, 191, P, Alba Berlino)

#6 Nick Weiler-Babb (1995, 196, G, Bayern Monaco)

#7 Johannes Voigtmann (1992, 211, A/C, CSKA Mosca – Russia)

#9 Franz Wagner (2001, 206, A, Orlando Magic – NBA)

#17 Dennis Schroeder (1993, 181, P, Houston Rockets – NBA)

#18 Jonas Wohlfarth-Bottermann (1990, 208, C, Hamburg)

#21 Justus Hollatz (2001, 191, P, Breogan – Spagna)

#32 Johannes Thiemann (1994, 206, C, Alba Berlino)

#33 Gavin Schilling (1995, 206, C, Limoges – Francia)

#34 Leon Kratzer (1997, 211, C, Bonn)

#35 Karim Jallow (1997, 198, G, Phoenix Suns – NBA)

#42 Andreas Obst (1996, 191, P, Bayern Monaco)

#43 Christian Sengfelder (1995, 202, A/C, Bamberg)

#44 David Kramer (1997, 196, A, Braunschweig)

Allenatore: Gordon Herbert

Assistenti: Alan Ibrahimagic, Klaus Perwas, Bret Brielmaier

Repubblica Ceca

#1 Patrik Auda (1989, 204, A, Yokohama BC – Giappone)

#4 Tomas Vyoral (1992, 192, P, Pardubice)

#7 Vojtech Hruban (1989, 202, A, London Lions – Inghilterra)

#8 Tomas Satoransky (1991, 201, P, Barcellona – Spagna)

#9 Victor Pulpan (1996, 191, P, Brno)

#15 Martin Peterka (1995, 205, A, Braunschweig – Germania)

#17 Jaromir Bohacik (1992, 197, A, Bamberg – Germania)

#19 Ondrej Sehnal (1997, 196, P, Braunschweig – Germania)

#23 Lukas Palyza (1989, 203, A, Nymburk)

#24 Jan Vesely (1990, 213, C, Barcellona – Spagna)

#25 David Jelinek (1990, 194, A, Murcia – Spagna)

#27 Vit Krejci (2000, 203, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#31 Martin Kriz (1993, 200, A, Nymburk)

#33 James Karnik (1998, 210, C, Geneve - Svizzera)

#77 Tomas Kyzlink (1993, 198, G, Bamberg – Germania)

Allenatore: Ronen Ginzburg

Assistenti: Lubos Barton, Jan Pospisil

