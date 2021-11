I problemi fisici che hanno frenato Nico Mannion e Leonardo Totè nell'ultimo weekend di campionato, entrambi out per problemi alla schiena, costringono coach Meo Sacchetti a cambiare il quadro delle convocazioni per il doppio impegno della Nazionale azzurra nelle qualificazioni per i Mondiali 2023. Saranno Diego Flaccadori, esterno della Dolomiti Energia Trentino, e Mattia Udom, big-man della Happy Casa Brindisi, a colmare i vuoti nella lista dei 16 pre-convocati.

L'Italia si è ritrovata oggi, lunedì 22 novembre, presso il centro sportivo dell'Acqua Acetosa di Roma per una tre-giorni di allenamenti. Mercoledì pomeriggio la Nazionale partirà per San Pietroburgo, dove venerdì 26, alle ore 17.00, aprirà le qualificazioni per i Mondiali sfidando la Russia. Al termine della partita, la squadra rientrerà in Italia, a Milano, dove proseguirà gli allenamenti. Lunedì 29, alle 20.30, affronterà il secondo impegno delle qualificazioni ospitando i Paesi Bassi al Forum di Assago.

La lista dei 16 pre-convocati di coach Meo Sacchetti per le partite contro Russia e Paesi Bassi

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#52 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

