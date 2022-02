LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO - Il problema principale dell'Italia sono le percentuali in attacco, frutto soprattutto di brutte scelte: 9 su 31 da due (3 su 15 per il trio Della Valle-Tonut-Tessitori) e 2 su 10 da tre, contro il 55% dell'Islanda dentro l'arco e il 2 su 8 da tre. Gli Azzurri stanno tirando meglio i liberi, 9 su 10 contro 8 su 14, e stanno dominando a rimbalzo d'attacco (14 sui 26 totali), però non basta al momento per tornare vincendi dalla terra dei ghiacci.

44-33 A FINE SECONDO QUARTO - Primo tempo in archivio ad Hafnarfjordur e vantaggio meritato per l'Islanda, +11 contro un'Italia partita bene ma che poi ha perso totalmente la bussola, in attacco e in difesa. Cose semplici invece per i nordici che quando possono corrono in contropiede, altrimenti si affidano al gigante Hlinason, 13 punti, 8 rimbalzi e 4 stoppate. A 12 c'è Hermannsson mentre a 8 punti Fridriksson. Nell'Italia 6 punti di Della Valle, ma con 1 su 7 al tiro, e 5 a testa per Mannion e Michele Vitali.

41-33 al 19' - Due scintille di Mannion, 5 punti in fila del talento della Virtus e Italia che torna a -8. La manovra resta difficile, soprattutto perchè continua ad andare al centro dove c'è Hlinason, già a quota 4 stoppate.

38-26 al 17' - Finiscono a -12 gli Azzurri e la squadra di Sacchetti continua a far fatica: non riesce a segnare in attacco (tolti i due liberi di Spagnolo) e nemmeno a contenere dietro l'Islanda, soprattutto quando può correre in contropiede. Ma anche a difesa schierata visto che i nordici costruiscono una bella tripla dall'angolo di Hermanssonn.

33-24 al 15' - L'Italia sprofonda a -9 e Meo Sacchetti chiama timeout dopo il canestro di Gudmundsson e la schiacciata di un dominante Hlinason, per distacco MVP di questo inizio di partita. Gli Azzurri non hanno risposte finora contro l'attacco dei padroni di casa.

29-24 al 14' - Gli Azzurri si muovono senza palla e trovano canestri, l'ultimo in rovesciata di Della Valle, ben trovato sulla linea di fondo da Alviti. Il problema però è la difesa, con Hlinason che è già a 10 punti con 4 su 4 al tiro e sta letteralmente dominando nei pressi del ferro. Islanda anche a +7.

23-20 al 12' - Italia in difficoltà, sia in difesa, sia in attacco: dopo i liberi di Hlinason per il +5, arriva il primo canestro di Alviti pescato nei pressi del canestro da Pajola. Per gli Azzurri già 5 palle perse.

21-18 A FINE PRIMO QUARTO - Gran finale di periodo per l'Islanda che mette la freccia e va al primo riposo in vantaggio: decidono i due canestri in fila di Fridriksson e i due liberi del gigante Hlinason. L'Italia invece si è un po' inceppata con il giro di cambi perdendo fluidità in attacco e concedendo troppo in difesa. Gli Azzurri stanno tirando male, 6 su 21 (1 su 6 da tre) contro il 9 su 20 dei padroni di casa, e stanno soffrendo a rimbalzo, 15-11 contro una squadra di guardie, tolto il già citato Hlinason.

13-16 all'8' - Primo canestro di Matteo Imbrò che entra al posto di Mannion e realizza con un pregevole runner sulla linea di fondo. In precedenza un brutto bersaglio subito col dai e vai che porta Hermannsson facile al ferro.

9-13 al 6' - Va al ferro con la moto Jonsson e riporta a -4 l'Islanda. Intanto Meo Sacchetti ha già cambiato il suo quintetto: dentro Mannion, Tonut, Gaspardo, Spagnolo e Biligha.

7-11 al 4' - L'Italia tiene il ritmo alto e vuole correre in contropiede: da due ripartenze arrivano la tripla di Michele Vitali e la volata al ferro di Pajola. Per l'Islanda due canestri in fila di Hlinason che fa sentire la sua statura nei pressi del ferro.

0-6 al 2' - Inizio pimpante dell'Italia: sono Pajola e Tessitori a mettere gli ultimi due canestri azzurri andando al ferro, pur contro i 215 centimetri di Hlinason.

Il ct Meo Sacchetti ha scelto il quintetto di partenza dell'Italia: partono Pajola, Della Valle, Michele Vitali, Akele e Tessitori. L'Islanda di Craig Pedersen risponde con Hermannsson, Fridriksson, Gudmundsson, Steinersson e il gigante Hlinason.

E' quasi tutto pronto per la palla a due tra Islanda e Italia: fuori il gelo e la neve di Hafnarfjordur, dentro il calore dei tifosi e c'è anche qualcuno con i colori azzurri e la bandiera tricolore.

Questi i 12 scelti da Meo Sacchetti per la partita: Della Valle (capitano), Mannion, Biligha, Tonut, Tessitori, Spagnolo, Gaspardo, Imbrò, M. Vitali, Alviti, Akele e Pajola. Fuori Diego Flaccadori.

L'unico precedente tra Italia e Islanda risale ad EuroBasket 2015 quando gli azzurri del ct Simone Pianigiani vinsero soffrendo 71-64 a Berlino nel secondo impegno della prima fase, dopo il ko all'esordio con la Turchia. Per l'Italia 21 punti di Ale Gentile e 12 di Belinelli, nelle file islandesi 17 di Palsson e 11 dell'ex napoletano Stefansson.

Nella formazione islandese, il pericolo pubblico numero uno è Martin Hermannsson, guardia di Valencia e autore di 27 punti nel successo sull'Olanda; da tenere d'occhio anche le altre due guardia Elvar Fridriksson, di Anversa, e Jon Axel Gudmundsson, visto brevemente con la Fortitudo Bologna a inizio stagione, e il gigante Tryggvi Hlinason, 24enne di 215 centimetri in forza a Saragozza.

Dopo la finestra dello scorso novembre con la sconfitta in Russia e il successo sofferto al Forum contro i Paesi Bassi, l'Italia di Meo Sacchetti torna in campo nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 che disputerà in Giappone, Indonesia e Filippine. Gli azzurri avranno un doppio impegno contro l'Islanda, formazione che finora ha giocato due gare in trasferta, vincendo nei Paesi Bassi e perdendo in Russia: prima partita nella terra dei vulcani e dei ghiacci, giovedì 24 febbraio alle ore 21 ad Hafnarfjordur, mentre la "rivincita" sarà domenica 27 al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Islanda-Italia, terza gara della prima finestra per le qualificazioni ai Mondiali 2023!

