Meo Sacchetti: Lukic. La nazionale di Meo Sacchetti resta in partita per tre quarti ma poi si scioglie negli ultimi 10' sotto i colpi dei padroni di casa, più lucidi, cinici e certamente con più birra nelle gambe. La trasferta russa va indigesta agli azzurri di l'Italia perde 92-78 contro la Russia nel primo match del girone H nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 ed è ovvio che si poteva fare meglio contro una selezione abbordabile come quella allenata da. La nazionale diresta in partita per tre quarti ma poi si scioglie negli ultimi 10' sotto i colpi dei padroni di casa, più lucidi, cinici e certamente con più birra nelle gambe.

"Complimenti alla Russia. Ci hanno pressato per tutta la partita e abbiamo sicuramente sofferto la loro aggressività e la loro fisicità. Pur rimanendo nel match per gran parte del tempo, abbiamo concesso troppo negli ultimi minuti. Ora dobbiamo recuperare le energie e mettere la testa sul prossimo impegno contro i Paesi Bassi a Milano. Il cammino è lungo ma dobbiamo vincere in casa", l'analisi del ct che sottolinea come sarà necessario recuperare le energie in vista dell'impegno di lunedì sera al Forum contro l'Olanda di Maurizio Buscaglia.

Intervenuto anche il capitano Amedeo Tessitori, autore di 19 punti e migliore in campo assieme a Stefano Tonut: "Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo e nel terzo quarto. Poi ci sono mancate le energie per rimanere a contatto anche nel finale. In ogni caso non c’è spazio per pensare al passato perché tra poche ore saremo di nuovo in campo e questa volta non potremo permetterci passi falsi".

Gli azzurri rientreranno già questa notte a Milano e domani (sabato) sosterranno un allenamento al Mediolanum Forum di Assago nel pomeriggio in vista del match di lunedì.

