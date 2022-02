Italia è sbarcata in Islanda dove FIBA World Cup 2023. Per gli Azzurri un match chiave, assieme a quello di domenica alle 20.30 al PalaDozza di Bologna sempre con i nordici, ma con la consapevolezza di avere un Amedeo Della Valle in più nel motore, il miglior marcatore della Serie A e stella assoluta della sorprendente Germani Brescia. L'è sbarcata indove questa sera alle 21 sfiderà i padroni di casa nella terza gara del girone H delle qualificazioni alla. Per gli Azzurri un match chiave, assieme a quello di domenica alle 20.30 al PalaDozza di Bologna sempre con i nordici, ma con la consapevolezza di avere unin più nel motore, il miglior marcatore della Serie A e stella assoluta della sorprendente

"Sono molto contento di essere tornato a vestire questa Maglia a un anno esatto dall’ultima volta. È iniziato un nuovo cammino e queste due partite contro l’Islanda sono già decisive. Sto vivendo un buonissimo periodo con il club e spero di poter portare anche in Nazionale il mio contributo in campo e fuori", ha detto Della Valle, primo marcatore italiano in Serie A con una media di 19.4 punti a partita. Per il nativo di Alba sarà la 71esima presenza in Azzurro, lui che ha esordito con la Nazionale Senior nel 2014 ad Ancona in un All Star Game, ma che nel 2013 aveva vinto l'oro europeo Under 20 a Tallin, in Estonia.

Per la sfida con l'Islanda Della Valle sarà capitano di un gruppo che non avrà Diego Flaccadori, ultimo taglio del ct Meo Sacchetti, ma che potrà contare su 5 reduci dai Giochi di Tokyo come Mannion, Pajola, Tonut, Tessitori e Michele Vitali. Da segnalare anche i ritorni di Biligha e Imbrò, completano il roster Spagnolo, Gaspardo, Alviti e Akele.

Al termine della seduta di allenamento in vista della gara di Hafnarfjordur, pochi chilometri di distanza dalla capitale Reykjavik, ha parlato il ct Sacchetti: "Siamo venuti qui per vincere perché dopo i risultati di novembre e considerando la formula di qualificazione per il Mondiale, è l’unica via che abbiamo per non ritrovarci con l’acqua alla gola. Sarà determinante anche bissare il successo a Bologna tra qualche giorno e per farlo dovremo rimanere concentrati e curare i dettagli. Durante questi raduni non c’è mai molto tempo a disposizione per allenarci e le squadre inevitabilmente non sono mai le stesse. Rimane invariata la nostra volontà di onorare l’Azzurro e di tornare a vivere quelle emozioni che ci hanno fatto vibrare durante l’estate scorsa. L’Islanda è una squadra che in nessun modo intendiamo sottovalutare, anche perché al momento la classifica dice che per entrambi ci sono una vittoria e una sconfitta".

