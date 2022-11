Ogni volta che si presenta in campo è uno show per Victor Wembanyama, come i concerti delle grandi rockstars in tour. L'ultima perla del 18enne fenomeno francese arriva nel successo dei suoi Metropolitas Levallois per 92-78 sul campo di Nancy nel campionato transalpino: l'alieno, così l'ha definito LeBron James, chiude con 30 punti, 15 rimbalzi, 9 su 19 al tiro (1 su 4 da tre), 11 su 16 ai liberi e anche 3 stoppate. Numeri irreali conditi dalle solite giocate da highlights nelle due metà campo, per la gioia di Vincente Collett e della formazione parigina, prima in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta.

Wemby", terza gara di fila oltre quota 30 punti dopo i 30 di settimana scorsa contro Nanterre, la squadra in cui è cresciuto e ha debuttato da professionista, e i 33 contro il Limoges, il suo massimo in carriera. Nessun giocatore sotto i 19 anni aveva mai segnato tre trentelli consecutivi nella Pro A francese. Ma Victor sembra voler frantumare ogni record prima di lasciare la Francia e volare negli Stati Uniti. ", sicura prima scelta al prossimo Draft NBA 2023 , piazza ladopo i 30 di settimana scorsa contro Nanterre, la squadra in cui è cresciuto e ha debuttato da professionista, e i 33 contro il Limoges, il suo massimo in carriera. Nessun giocatore sotto i 19 anni aveva mai segnato tre trentelli consecutivi nellafrancese. Masembra voler frantumare ogni record prima di lasciare lae volare negli

Senza contare che, al netto dei 18 anni (classe 2004) e un fisico da unicorno che supera i 224 centimetri ma di poco i 90 chilogrammi di peso, Wembanyama comanda il campionato francese nelle principali categorie statistiche: per punti, 23.2, per rimbalzi, 9.3, per stoppate, 3, e per valutazione, 26.4 (il secondo, Kamagate, è a 20.7).

Gli highlights della sua partita

Tutti i numeri di Victor Wembanyama, prossimo fenomeno NBA

