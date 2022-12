Victor Wembanyama mette piede sul parquet è un autentico show. I suoi Metropolitans Levallois battono 96-85 il Fos Provence Basket nella nona giornata del campionato francese, conquistano il nono successo consecutivo e restano in vetta alla classifica con un record di 10-1. La truppa di Vincent Collet domina o meglio, Ormai non fa quasi più notizia, ogni volta chemette piede sul parquet è un autentico show. I suoibattonoilnella nona giornata del campionato francese, conquistano il nono successo consecutivo e restano in vetta alla classifica con un record di 10-1. La truppa didomina o meglio, si gode a pieno il talento del 18enne alieno Wembanyama che piazza la quarta gara in fila da 30 o più punti.

32 punti, 10 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate, 12 su 20 al tiro, 3 su 7 da tre e 5 su 7 ai liberi in 34', senza contare i un paio di canestri praticamente impossibili per un ragazzo che sfiora i 230 centimetri e che sono diventati immediatamente virali sui social network (anche perchè le sue partite sono trasmesse sulla app ufficiale NBA in Nord America). Il candidato numero 1 alla prima scelta assoluta del Draft NBA 2023 è ancora una volta sensazionale, piazza 22 punti nel solo primo tempo e chiude con il solito abbondante bottino:, senza contare i un paio di canestri praticamente impossibili per un ragazzo che sfiora i 230 centimetri e che sono diventati immediatamente virali sui social network (anche perchè le sue partite sono trasmesse sulla app ufficialein Nord America).

L'alieno, o unicorno, o "Wemby", si mette in mostra da subito con un canestro pazzesco da tre punti tirando su una gamba sola dopo essere sfuggito ad un raddoppio, già di per sè un miracolo date le lunghe leve. Eppure è quasi impossibile portargli via il pallone, in difesa cancella qualsiasi cosa che gli capiti a tiro, e poi in attacco conferma una capacità innata di improvvisare e di poter prendere (e segnare) ogni tipo di conclusione, mostrando una fiducia nei propri mezzi che non capita spesso di vedere per un prospetto di soli 18 anni.

Gli highlights della sua partita

