AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia, prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2022 di Pesaro. La partita è trasmessa LIVE su Eurosport 2 in Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2022 di Pesaro. La partita è trasmessa LIVE suin LIVE-Streaming su Discovery+

Amedeo Della Valle e Naz Mitrou-Long. La combo della Germani ha la pericolosità e la potenza di fuoco necessaria per mettere in difficoltà anche una difesa compatta e organizzata come quella di Milano L'Olimpia si presenta all'appuntamento da testa di serie #1, reduce dal netto successo conquistato al primo turno sul Banco di Sardegna Sassari per 88-68 . Brescia, invece, sta vivendo un momento straordinario in campionato, con otto successi consecutivi , grazie all'esplosione della coppia sul perimetro composta da. La combo della Germani ha la pericolosità e la potenza di fuoco necessaria per mettere in difficoltà anche una difesa compatta e organizzata come quella di Milano

Il LIVE-Blogging della partita

Secondo periodo

29-25 al 16' - Petrucelli corregge dopo una stoppata pazzesca di Delaney su Laquintana. Risponde Ricci su assist di Daniels. Della Valle segna in penetrazione, ma poi commette fallo in attacco (secondo). Delaney sguscia in penetrazione fra tre uomini, ma si prende un tecnico per proteste (errore di Mitrou-Long in lunetta). And-one di Petrucelli da ricciolo sul lato debole (libero segnato). Milano replica con un floater del Chacho.

23-18 al 14' - Ancora Laquintana a segno in transizione. Fallo antisportivo di Ricci su Laquintana dopo una palla persa di Milano. Laquintana amministra in lunetta: 2/2 e break di 0-6 tutto suo. Milano torna a segnare con uno step-back di Hall dal mezzo angolo.

21-14 al 12' - Prosegue il momento di siccità offensiva per entrambe le squadre. Sblocca Laquintana dopo un'eternità.

Primo periodo

21-12 FINE PRIMO QUARTO - Bel canestro di Bentil per chiudere un'azione corale dell'Olimpia. Fallo antisportivo per una trattenuta di Hines (secondo fallo). Lunetta per Cobbins: 0/2. Poi una lunga serie di errori al tiro per entrambe le squadre. Milano chiude sul +9 al primo intervallo tenendo Brescia a soli 2 punti negli ultimi cinque minuti del primo periodo.

19-12 al 8' - Mitrou-Long colpisce dalla media, Datome risponde con una tripla dalla punta. Poi pennellata di Hall in penetrazione e tripla dall'angolo dello stesso Hall: break di 8-0 Milano che costringe coach Magro al time-out con la sua Brescia sul -7.

11-10 al 6' - Burns colpisce a rimorchio centrale in mezza transizione. Brescia continua a correre, vola sul +4 e costringe coach Messina al time-out. Al rientro, Milano accorcia con una tripla di Bentil e sorpassa con un canestro in svitamento di Datome.

6-8 al 4' - Terzo canestro di Hines su assist di Delaney. Prima zingarata di Mitrou-Long in entrata. And-one di Della Valle con canestro dalla media in transizione. Brescia prova a correre e accelerare in ogni occasione per non far schierare la difesa biancorossa.

4-3 al 2' - Hines apre le marcature a rimbalzo d'attacco. Risponde Della Valle con una tripla in transizione. Ancora Hines a segno in roll.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Alessandro Magro per la sua Germani Brescia: Naz Mitrou-Long, Amedeo Della Valle, John Petrucelli, Kenny Gabriel, Christian Burns.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli, Kyle Hines.

Coach Ettore Messina non fa turnover dopo il successo nei quarti contro Trento. Confermati gli stessi 12. Ben Bentil, Malcolm Delaney, Troy Daniels, Devon Hall, Kyle Hines, Sergio Rodriguez.

Milano e Brescia si sono affrontate il 12 dicembre 2021 per l'11ª giornata. L'Olimpia si impose con il punteggio di 76-62, spaccando la partita nel secondo tempo con Pippo Ricci e Ben Bentil, top scorer con 14 punti a testa.

La vincente tra Milano e Brescia affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale tra Virtus Bologna e Tortona (palla a due alle 21.00). La finale è programmata per le 18.00 di domenica 20 febbraio (Eurosport 2, Discovery+).

